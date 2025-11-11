Об этом только что сообщили в пресс-службе городского акимата. На территории Главной канализационной насосной станции сегодня, 11 ноября, в 19:38 - произошёл порыв на средней нитке напорного канализационного коллектора.

В результате инцидента затопило технологическую площадку станции, прилегающую территорию и участки садоводческого общества «Энергетик». По сообщениям местных жителей, сточные воды зашли и в дома.

- На место оперативно выехали специалисты ГКП «Костанай-Су». Для локализации последствий аварии закрыты задвижки на основных узлах коллектора, открыт аварийный сброс для снижения давления в системе. Организована работа дренажных насосов, - сообщили в пресс-службе акимата. - На текущий момент поступление сточных вод из места порыва остановлено, подтопление локализовано. Ведётся перекачка воды в аварийный резервуар и мероприятия по очистке территории. Работы по устранению последствий продолжаются силами оперативно-ремонтных бригад ГКП «Костанай-Су».

В акимате заверяют, что угрозы для населения и функционирования системы водоотведения города нет. Сколько именно дачных участков пострадало, пока не известно.