О ДТП, произошедшем вечером 11 ноября на перекрестке улиц Баймагамбетова и Пролетарская, "НГ" сообщили читатели. На кадрах, снятых очевидцами в районе "Центрального" стадиона и рынка, мужчина в неподвижном состоянии лежит на проезжей части.

- На нерегулируемом пешеходном переходе произошел наезд на пешехода, - коротко сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Уважаемые водители, просим вас соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

В пресс-службе облздрава "НГ" сообщили, что пострадавший скончался до прибытия машин скорой помощи на место происшествия.