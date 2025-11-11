Пешехода насмерть сбили на "зебре" в Костанае
11 ноября 2025, 19:28 | Происшествия
О ДТП, произошедшем вечером 11 ноября на перекрестке улиц Баймагамбетова и Пролетарская, "НГ" сообщили читатели. На кадрах, снятых очевидцами в районе "Центрального" стадиона и рынка, мужчина в неподвижном состоянии лежит на проезжей части.
- На нерегулируемом пешеходном переходе произошел наезд на пешехода, - коротко сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Уважаемые водители, просим вас соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.
В пресс-службе облздрава "НГ" сообщили, что пострадавший скончался до прибытия машин скорой помощи на место происшествия.
