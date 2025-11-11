В январе 2026 года будет объявлен конкурс на разработку нового генплана Костаная. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 11 ноября, сообщил аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Генплан просто повторяет контуры города, но генплан должен быть полностью переработан и осмыслен с учётом перспектив и развития города, - пояснил он. - Поставщик, который выиграл конкурс на разработку этого генплана, оказался слабым, и мы расторгли с ним договор. Генплан - очень серьёзный документ, его не может разработать компания без опыта. Это большая проблема, ведь работа требует значительных затрат - не менее года, а то и двух.

Такую оценку Жундубаев дал, комментируя доклад руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата города Гулсары КУРМАНГАЛИЕВОЙ. Она указала на очевидную проблему - в пределах городской черты остаётся всё меньше площадок, подходящих для дальнейшего жилищного строительства.

- Значительная часть территории уже занята существующей застройкой, промышленными объектами, дорогами и инфраструктурой, - пояснила Курмангалиева. - Дополнительным сдерживающим фактором также выступает отсутствие утверждённых планов детальной планировки (ПДП). Наш отдел сталкивается с необходимостью корректировки генерального плана города, а также с негативным отношением жителей соседних участков, что затягивает сроки реализации проектов и снижает их эффективность. Отмечу, что ПДП - это не самостоятельный градостроительный документ. Он разрабатывается на основе генплана Костаная, утверждённого Постановлением правительства РК от 13 ноября 2020 года.

За 10 месяцев 2025 года в городе ввели в эксплуатацию 275 605 кв. м жилья. Для завершения плана остаётся застроить ещё 57 395 кв. м.

Около 9% от общего ввода жилья - 22 744 кв. м - это четыре многоквартирных дома, построенных за счёт городского бюджета в микрорайоне Береке. Остальная часть - 251 742 кв. м - коммерческое строительство.

Основные застройщики: ТОО «БК-Строй», «Строй Элит Дом», «Rich-Групп-2022», «СК KBS», ИП Айткужинов И.Е.

Марат Жундубаев высказался и о нарушениях при коммерческом строительстве многоэтажных жилых домов.

- Вы говорили о негативном отношении жителей соседних участков, где разрабатывается ПДП, - обратился он к Гулсаре Курмангалиевой. - Прежде чем начинать строить, нужно оформлять всё по закону. Мало того, что получили АПЗ или утвердили ПДП, есть ещё другие процедуры. Иначе потом начинаются проблемы: жители вмешиваются, жалуются, говорят, что строительство мешает. Чтобы этого не было, работать нужно строго в рамках законодательства.

Фото автора