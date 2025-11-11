Отношения Казахстана и России переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, уверен глава государства Касым-Жомарт Токаев. Все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении Владимира Путина. Об этом президент Казахстана написал в статье "Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов", которая вышла в "Российской газете" накануне визита Токаева в Москву.

Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана подчеркнул, что в Казахстане "он (Путин - прим.) пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, его имя на устах политиков и простых людей практически во всех странах мира".

Казахстан и Россия, считает Токаев, выстроили по-настоящему образцовые межгосударственные отношения.

"Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов. И предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения их дальнейшего наполнения новым содержанием", - пишет он в авторской статье.

В обширной повестке визита президента РК в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, по его мнению, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям.

"Отношения Астаны и Москвы оказывают решающее влияние на многие фундаментальные процессы на всем евразийском пространстве", - написано в статье. - "Отношения Астаны и Москвы, вне всяких сомнений, оказывают решающее влияние на многие фундаментальные процессы на всем евразийском пространстве. Наше сотрудничество лишено бездушной формальности и инерции - оно по-настоящему живое и динамичное, способное выдержать не только испытание временем, но и гибко отвечать на вызовы новой эпохи."

В своей статье Касым-Жомарт Токаев упомянул различные сферы отношений двух стран: инвестиционное сотрудничество, сферу энергетики, транспортно-логистическую отрасль, науку и образование и другие.

Отдельно Токаев подчеркнул языковое многообразие нашей страны.

"В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур. Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества", - пишет он. - "Поддержку русского языка мы рассматриваем как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами."