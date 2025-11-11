Закрыв октябрьскую программу чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 домашней серией с действующим чемпионом, «Горняк» спустя два матча вновь встретился с «Арланом».

Нападающий «Арлана» Тамерлан Бейсембиев пытается закрыть обзор вратарю «Горняка» Владиславу Нуреку / Фото instagram.com/hcarlan_official

На этот раз встреча прошла в Кокшетау на льду Дворца спорта «Бурабай».

Команды до второго очного противостояния провели в регулярном чемпионате по 22 игры, и кокшетаусцы, набрав в них 28 очков, увеличили свой отрыв от рудничан (13 очков) еще на два очка. Положение же клубов в турнирной таблице не изменилось: «Арлан» по-прежнему шел пятым, а «Горняк» располагался на восьмой строчке, замыкая зону плей-офф.

Команды не очень активно начали встречу, хотя моменты периодически возникали у обеих ворот, по которым хозяева в первом периоде нанесли 6 бросков, а гости - 5. Первый игровой отрезок прошел достаточно корректно, и единственное удаление в нем состоялось на 2-й минуте, когда двухминутным штрафом за блокировку соперника был наказан защитник «Горняка» Александр Катков. Ну а забитых шайб зрители до перерыва так и не увидели.

На исходе второй минуты второго периода в составе «Горняка» за задержку соперника был удален нападающий Никита Ляпунов, и «Арлану» понадобилось всего четыре секунды, чтобы реализовать большинство. Счет открыл защитник хозяев Александр Гопиенко - 1:0.

У «Горняка» была возможность реализовать большинство еще до перерыва, но гости этим шансом не воспользовались.

Нападающий «Горняка» Евгений Степанов преследует защитника «Арлана» Александра Гопиенко / Фото instagram.com/hcarlan_official

Еще дважды рудничане играли в большинстве в третьем периоде, но кокшетаусцы сумели сохранить свое минимальное преимущество. Менее чем за три минуты до окончания основного времени матча после удаления Владимира Кротова за задержку уже в меньшинстве остался «Горняк», но тоже сумел выстоять. А когда команды вернулись к игре в полных составах, вратарь «Горняка» Владислав Нурек, отразив бросок хозяев, сразу же уступил место на льду шестому полевому игроку. И через четыре секунды гости сравняли счет. Сделал это Данила Платонов, которому ассистировали Евгений Степанов и Валерий Гурин. Секундомер на табло показывал в это время, что оставалось играть 19 секунд, за которые ничего не произошло, и матч продолжился в овертайме.

Дополнительные пять минут также не изменили счет, а в серии буллитов Евгений Орлов принес победу «Арлану» - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В повторном поединке рудничане уже на первых секундах игры остались в меньшинстве после удаления за атаку в область шеи и головы Александра Каткова, но отстояли свои ворота. Однако, вернувшись к игре в формате «пять на пять», почти сразу же пропустили шайбу после броска нападающего хозяев Степана Санникова.

А на 11-й минуте матч «Арлан» - «Горняк» был прерван из-за аварийного отключения электроэнергии в Кокшетау. В связи с форс-мажорными обстоятельствами встреча будет доиграна в другой день. Дата, место и время проведения игры будут объявлены позже.

Теперь «Горняку» предстоит провести четыре игры подряд с аутсайдером чемпионата «Иртышом». Вначале команды сыграют 13 и 14 ноября в Рудном, а затем 26 и 27 ноября в Павлодаре.