В октябре аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ вместе с представителями краеведческого музея, управления культуры, управления финансов и других «заинтересованных госструктур», нанёс визит… в пустое строение. Речь о готовящемся проекте новой областной картинной галереи, которая, по замыслу руководства, разместится на месте бывшего ЦОНа (пересечение ул. Тәуелсiздiк и пр. Абая).

По замыслу областного руководства, проектируемая галерея будет включать прозрачные пространства / Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

Как сообщила "НГ" директор областного историко-краеведческого музея Гульжан МЕНДЕКИНОВА, ремонтные работы начнутся после решения всех бумажно-документационных вопросов.

- Подготовительные работы уже ведутся, - уточнила она. - Мы сейчас ждём передачи здания на баланс музея. Как только это будет сделано – а ожидаем до конца ноября – начнётся подготовка документов, в том числе проектно-сметной документации, эскизных вариантов и т. д.

Гульжан Мендекинова сообщила. что ждёт передачи здания на баланс музея / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Сроки начала и окончания работ зависят от проектировщиков, потому что в ходе разработки ПСД обязательны консультации со специалистами. Глава региона поставил задачу: диалог между заказчиками и поставщиками материалов должен быть обсуждаемым.

- Сами проектировщики ещё не определены, - поясняет заместитель акима Костанайской области Бакытжан НАРЫМБЕТОВ, - здесь конкурс объявляет управление культуры совместно с управлением финансов. Последнее участвует в части того, что касается ПСД. Обсуждение суммы начнётся со стартом нового финансового года.

Бакытжан Нарымбетов: "Проектировщики пока не определены. Стоимость проекта обсудим в начале финансового года" / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Техническая сторона вопроса может быть решена уже в декабре. При разработке проекта будущей галереи будут учтены такие вопросы, как освещение в залах, экспликация помещений и их наполнение, организация хранилища, мастерских для художников.

Новая галерея будет включать и мастерские для местных художниколв / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Планируем организовать один большой зал, другой поменьше - для тематических выставок, - сообщила директор музея.

- Это пространство, появления которого мы все уже ждём, - добавляет Бакытжан Нарымбетов. - Аким увидел помещение будущей галереи своими глазами, осмотрел и посоветовался с нашими специалистами, как его можно видоизменить под иное целевое назначение. Сама по себе художественная галерея требует иной организации пространства. Придётся снести некоторые стены, где-то приподнять пол, а в целом – провести в здании полноценный ремонт. Но Кумар Аксакалов видит задачу новой галереи шире. По его мысли, следует организовать больше прозрачных пространств, окон - для того, чтобы люди могли видеть внутренний интерьер, наполнение помещения даже с улицы, преимущественно со стороны проспекта Абая. Это для того, чтобы любой прохожий мог оценить предназначение, атмосферу и миссию нового собрания картин и захотеть его посетить.

Учитывая время на проведение конкурсных мероприятий, госзакупок, дата открытия новой картинной галереи станет известна в начале 2026 года.