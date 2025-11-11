Акимат Костаная планирует распределить 1 792 земельных участка, в их числе 1 668 под ИЖС и 124 уже заняты одноквартирными жилыми домами, построенными за счёт бюджетных средств. На строительство потратили 3,9 млрд тенге.

Как сообщил сегодня, 11 ноября, на аппаратном совещании руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ, ранее дома предлагали гражданам, состоящим в очереди на получение земли с 1-го по 3 000-й номер, но часть объектов не реализовали.

- В случае, если дома долго остаются незаселёнными, акимат вынужден нести дополнительные расходы на их содержание, оплату коммунальных услуг и охрану, - отметил Темирбаев. - Чтобы избежать этих затрат и ускорить реализацию жилья, принято решение расширить круг участников. Теперь дома могут приобрести очередники до 43 000-го номера.

Все дома обеспечены инженерными коммуникациями и инфраструктурой, расположены на участках площадью 0,08 га (8 соток). Приобрести их можно за наличный расчёт или в кредит через банки второго уровня.

- Распределение домов будет проводиться в порядке очередности, - пояснил руководитель отдела. - То есть, в первую очередь смогут приобрести жильё граждане с меньшим номером очередности.

- Гражданам, состоящим в очереди с 1 по 43 287 номер (по состоянию на 10 ноября), необходимо с 11 ноября обратиться в отдел земельных отношений акимата Костаная (ул. Каирбекова, 75), - сообщил Темирбаев. - При себе нужно иметь удостоверение личности и электронно-цифровую подпись на флеш-носителе. В отделе будут проверены сведения о ранее полученных земельных участках, после чего гражданам предложат выбрать дом.

Осмотр домов проводится по адресу мкр. Кунай, квартал 17, дом 1, где дежурит сотрудник отдела строительства:

в будние дни - с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00),

по субботам - с 10:00 до 13:00.

После выбора дома и (при необходимости) оценки платёжеспособности гражданам нужно подать заявление в акимат города (каб. 107) с указанием адреса выбранного объекта.

- Для обеспечения открытости процедуры создана рабочая группа с участием представителей общественности и депутатов, - сказал Темирбаев. - Она будет формировать окончательный список граждан, получающих дома, и вносить рекомендации для утверждения постановлением акимата. После принятия постановления граждане смогут подписать договор купли-продажи дома и земельного участка в отделе строительства и произвести оплату в бюджет. Таким образом, реализация домов позволит обеспечить жильём очередников, сохранить построенные объекты и вернуть в бюджет 3,9 млрд тенге.

- Мы сейчас соберем пул - их будет 124-200 человек, - добавил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Кто проходит, должны подвердить свою платежеспособность. Два источника там. Банки второго уровня, например "Отбасы банк" - его участники могут воспользоваться, там процентная ставка низкая. Второй источник - наличный расчет. Я прошу в течение этой недели заявиться. До конца ноября мы должны определиться со всеми хозяевами этих домов.

Он пояснил, что дома в Кунае продаются по себестоимости строительства - от 26 млн тенге до 31 млн тенге. Цена зависит от квадратуры. И ответил на вопрос журналиста - за 4 месяца продали только один дом.



