Вторым соперником БК «Тобол» в домашних матчах XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги стал клуб из Актау «Каспий», матчи с которым прошли на паркете СРК «Костанай».

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

В этих играх по-прежнему не смог принять участие один из лидеров костанайского клуба Антон Быков. Но зато восстановился после травмы капитан «Тобола» Шаим Куанов, в стартовой пятерке с которым на паркет вышли Павел Ильин, Дарим Султанов, Адильбек Битенов и Рустам Валиев.

Команды, не одержавшие пока побед в чемпионате, провели стартовые минуты встречи в относительно равной борьбе. Но после счета 5:5 гости стали постепенно уходить в отрыв, доведя его до восьми очков к началу второй четверти -17:25.

Во втором игровом отрезке немного точнее были гости, увеличившие разницу в счете еще на четыре очка - 36:48.

После большого перерыва отставание «Тобола» ненамного, но увеличилось - 48:63. А в заключительной десятиминутке, как и в первой, хозяева уступили восемь очков, и в итоге проиграли со счетом 61:84 (17:25, 19:23, 12:15, 13:21).

Самым результативным в команде стал проводивший первый матч в чемпионате Шаим Куанов, набравший 16 очков. Одно очко ему уступил Адильбек Битенов - 15 очков. По 7 очков набрали Рустам Валиев и Павел Ильин. Рамиль Уразбаев принес в копилку команды 6 очков, Дарим Султанов - 4, Адиль Султанов и Василий Сыч - по 3.

Павел Ильин начинает атаку «Тобола» / Фото nbf.kz

В начале второй встречи, на которую в стартовой пятерке «Тобола» Адиль Султанов вышел вместо своего брата Дарима, намного активнее были гости, набравшие к середине третьей минуты 12 очков. А вот хозяева пока ни разу не смогли поразить кольцо соперника. Удалось это впервые сделать костанайским баскетболистам после взятого главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым тайм-аута. Но актаусцы быстро довели разницу в счете до 15 очков - 3:18. До окончания четверти хозяева смогли сократить отставание до девяти очков - 17:26.

Во второй четверти гостям чаще удавалось наращивать отрыв, чем костанайцам его сокращать, и на большой перерыв команды ушли при счете - 37:53.

К экватору третьего игрового отрезка отставание «Тобола» достигло 22-х очков - 41:63 и сохранилось таким же на начало заключительной четверти - 57:79. Ну а в четвертой десятиминутке гостям удалось преодолеть отметку в 100 очков, и в итоге «Тобол» потерпел шестое поражение - 74:104 (17:26, 20:27, 20:26, 17:25).

Павел Ильин стал самым результативным игроком в составе «Тобола» в этой встречи, набрав 21 очко. Сыгравший без замен Шаим Куанов набрал 19 очков. Также результативными действиями у хозяев отметились Адильбек Битенов - 11 очков, Адиль Султанов - 8, Дарим Султанов и Тимур Валиев - по 4, Рустам Валиев - 3, Михаил Сыч и Рамиль Уразбаев - по 2.

Следующие игры «Тобол» проведет 18 и 19 ноября также на своей площадке, а его соперником станет БК «Барсы Атырау».