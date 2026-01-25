Честно, летом и весной он как-то не очень «смотрится» в меню. Для меня его насыщенный вкус - осенне-зимний. Уже давала рецепт, но недавно угостила человека, который говорил, что не помнит такого в «НГ». Повторю, как писала ему.

Бутерброд с паштетом из печени и луковым мармеладом. Закусим?

Первое, если у тебя реально красный сладкий (ялтинский) лук, съешь эту вкуснятину просто в салате. А сюда сгодится фиолетовый, которого сейчас полно в магазинах. Он довольно сердитый, но это ерунда, в процессе готовки подобреет.

Если луковицы небольшие, режь тонкими перьями, если покрупнее - полукольцами и даже четвертькольцами. На дно толстостенной сковороды налить немного растительного масла. Любого. Только нерафинированное подсолнечное не стоит, сильно пахнет. Поставить на средний огонь, выложить лук, слегка посолить, накрыть крышкой и довести до мягкости. Огонь можно убавить.

Пока тушится, разок перемешать и посыпать немного сахаром. Тушить минут 7. Потом залить красным вином. Любым. Если сухое, то сладости можно будет потом добавить. Вина столько, чтобы только чуть-чуть не покрывало лук. Добавить зерен горчицы (необязательно) и пусть выпаривается. Вместе с вином надо плеснуть немного натурального уксуса. Можно яблочного. У меня был красный винный. Выпаривать, пока в луке не останется влаги.

Да, вместе с вином положить специи. Я кладу гвоздику и бадьян. Иногда кориандр. Можно корицу, но я именно в этом мармеладе ее не люблю.

Часть сахара можно заменить медом, если у тебя тончайший вкус. Я обхожусь. Не пробуй горячим. Всегда хочется добавить сладости. А потом получается чересчур приторно.

Готовить надо на медленном огне. В широкой посудине. Кстати, можно в сковороде с антипригарным покрытием и без масла. Лук посыпать солью и сахаром, он пустит сок, и вперед. Но мне с маслом нравится. Структура более шелковистая на выходе.

Можно делать из любого лука. Белого. Золотистого. Менять специи и вино. Вроде как принято, белый и золотистый готовить с белым вином. Но я как-то из фиолетового лука делала с белым. Вполне нормально получилось.

С чем едят? С сыром и сырными крекерами, паштетами из мяса, печени, просто на подсушенном хлебе.

Что люди в него еще добавляют? Хлопья чили, бруснику, мелкий изюм даже. Но учти, что это все существенно меняет вкус.

Ингредиенты

На 450 г очищенного лука - 1 ч. л. соли с небольшой горкой, 50 г сахара, 3/4 стакана вина, 2-3 ст. л. винного уксуса, 2 ст. л. растительного масла.

Фото Ночного Дозора