По прогнозам синоптиков, в четверг, 30 октября, на западе и севере региона пройдут дожди. В пятницу, 31 октября, ожидаются дожди, на севере и западе - сильные. В субботу, 1 ноября, вновь осадки, но в виде дождя и снега: ночью по области, днём - на севере и востоке. В пятницу и субботу ночью и утром на севере и востоке - туман.

В Костанае в четверг и пятницу временами дождь, в субботу - переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг по области будет 1-6 градус тепла, на юге и востоке 4 градуса мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 12-17 °С. В ночь на пятницу термометры покажут 1-6 °С, на юге +9 °С. Днём 5-10 °С, на юге 13 °С. В субботу ночью прогнозируем -2...+3 °С, на востоке +6 °С, днём 3-8 °С, на юге 11 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 3-5 °С, днём 12-14 °С. В пятницу: ночью 3-5 °С, днём 8-10 °С. В субботу: ночью 0...+2 °С, днём 6-8 °С.

В четверг ожидается южный ветер скоростью 9-14 м/с, на западе - усиления до 15-20 м/с. В пятницу ветер сменится на юго-восточный, скорость периодически будет усиливаться до 15-20 м/с на севере, западе и востоке, отдельные порывы будут достигать скорости 23-28 м/с. В субботу прогнозируется северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке, с порывами до 23-28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ