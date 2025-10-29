В Министерстве промышленности и строительства подписали приказ, который меняет методику расчёта объёмов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению. Как заявляют в ведомстве, новая методика расчёта платы за воду не увеличит счета казахстанцев, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Новая методика расчётов объёмов услуг по водоснабжению и водоотведению вступает в силу с 1 ноября.

В министерстве дали дополнительные пояснения в связи с опасениями, что из-за новой методики расчёта объёма водоснабжения казахстанцам придется платить по общему счетчику за своих соседей.

"Министерство промышленности и строительства заявляет: эти опасения напрасны. Принятая методика не вводит новых платежей и не увеличивает размеры оплаты", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в министерстве, документ разработан, чтобы установить единые правила определения объёмов воды, подаваемой и отводимой водоканалами. Оплата, как и прежде, рассчитывается по показаниям приборов учёта, установленных на границе ответственности (между участками сетей, принадлежащих потребителям и водоканалу). Там, где счётчиков нет, применяется норма потребления, утверждаемая акиматами.

Для жильцов многоквартирных домов порядок расчёта также остаётся прежним. Если в доме установлен общий прибор учёта, а часть квартир не имеет индивидуальных счётчиков, разница между общедомовым и индивидуальными показаниями распределяется пропорционально между участниками кондоминиума. Такой порядок действовал и раньше, он просто закреплён в обновлённой методике для исключения разночтений.

"Методика не изменяет принципов оплаты. Она лишь делает систему более прозрачной. Где установлен счётчик — человек платит только за своё потребление, без счётчика — по утверждённой норме. Разница показаний между общедомовым и индивидуальными приборами — это общедомовые нужды, а не чья-то ошибка или штраф. Никаких скрытых начислений не будет. Такой порядок расчёта разницы между показаниями приборов действовал и ранее", – подчеркнул заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов.

Таким образом, методика ничего не меняет для собственников жилья, она лишь закрепляет существующую практику, делает её понятной и одинаковой для всех регионов страны. Плата за воду не вырастет, заверили в ведомстве.

Ранее в Казахстане ввели новые правила, согласно которым местные исполнительные органы могут самостоятельно устанавливать тариф на питьевую воду для населения. Об этом сообщили в комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства.