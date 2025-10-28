До 2035 года в стране должны ввести дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, сообщает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Когда в Казахстане планируют обеспечить профицит в энергосистеме, ответил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

В стране продолжается реализация плана по развитию отрасли до 2035 года, согласно которой должны ввести дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей. До 2029 года министерство должно реализовать 68 проектов и ввести новых 6,6 ГВт мощностей:

в 2025 году ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и 9 объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 455 МВт. До конца года введут 251 МВт;

в 2026 году – около 2,6 тысячи МВт мощности, в том числе 8 объектов ВИЭ суммарной мощностью 174 МВт;

в 2027 году – около 1,5 тысячи МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт;

в 2028 году – более 2 тысяч МВт мощности, в том числе три объекта ВИЭ суммарной мощностью 245 МВт.

"Таким образом, уже в 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны", – сказал Аккенженов во время заседания в правительстве.





