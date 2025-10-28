Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем потреблять, ответили в Минэнерго
28 октября 2025, 13:57 | ЖКХ
До 2035 года в стране должны ввести дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, сообщает Informburo.kz.
Фото Depositphotos.com
Когда в Казахстане планируют обеспечить профицит в энергосистеме, ответил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
В стране продолжается реализация плана по развитию отрасли до 2035 года, согласно которой должны ввести дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей. До 2029 года министерство должно реализовать 68 проектов и ввести новых 6,6 ГВт мощностей:
- в 2025 году ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и 9 объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 455 МВт. До конца года введут 251 МВт;
- в 2026 году – около 2,6 тысячи МВт мощности, в том числе 8 объектов ВИЭ суммарной мощностью 174 МВт;
- в 2027 году – около 1,5 тысячи МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт;
- в 2028 году – более 2 тысяч МВт мощности, в том числе три объекта ВИЭ суммарной мощностью 245 МВт.
"Таким образом, уже в 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны", – сказал Аккенженов во время заседания в правительстве.
Последние новости
28.10.25 15:40 Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени
28.10.25 14:48 Декларация покупок с зарубежных маркетплейсов не затронет большинство казахстанцев – КГД
28.10.25 13:20 Где купить Макбук в Казахстане с гарантией и без переплаты
28.10.25 10:21 Больше половины матчей заключительного тура чемпионата Казахстана по футболу не выявили победителя
28.10.25 09:11 Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1». Токаев ответил письменно
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.