Изменения в правилах отразятся лишь на небольшой группе онлайн-покупателей, сообщает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Новые правила декларирования покупок с зарубежных маркетплейсов не затронут большинство казахстанцев, сообщили в Комитете государственных доходов.

25 сентября сенат ратифицировал протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, согласно которому все зарубежные покупки нужно будет декларировать. Отмечалось, что новые правила будут действовать только на товары, приобретаемые на интернет-площадках за пределами ЕАЭС.

Как пояснили в КГД, речь идёт о платформах Китая, США или стран Европейского союза. Новые правила не распространяются на покупки на маркетплейсах стран ЕАЭС, включая Wildberries и Ozon.

"В рамках нового регулирования изделия для личного пользования, которые пересылали через международные почтовые отправления или перевозчиков, перейдут в категорию "товаров электронной торговли". Изменения будут минимальными, а процесс получения посылок останется привычным", – пояснили в комитете.

Операторы электронной торговли, включая АО "Казпочта", DHL, FedEx и другие, будут выполнять все таможенные формальности за физических лиц, подавать необходимые декларации и оформлять посылки от имени покупателей.

Порядок уплаты таможенных платежей будет следующим:

беспошлинный порог – 200 евро (125 тысяч тенге по курсу на сегодня). Если стоимость товара не превышает эту сумму, физические лица не уплачивают пошлину и налог;

при превышении порога – пошлина 5% от стоимости товара и НДС 12%;

сравнивая с текущими правилами, для товаров для личного пользования действует единая ставка 15% на превышение порога стоимости, включая пошлину и НДС, а также весовой лимит 31 кг;

весовой порог в новом регулировании отсутствует, так как крайне малая часть посылок достигает 31 кг.

По данным АО "Казпочта", более 90% товаров, приобретаемых физическими лицами на зарубежных онлайн-площадках, не превышают порога 200 евро.

Евразийская экономическая комиссия и государства-члены ЕАЭС продолжают согласовывать необходимые акты и национальное законодательство для введения нового таможенного регулирования. Точная дата его вступления в силу пока не определена. Пилотный проект с участием "Казпочты" и "DHL Казахстан", который проходит в стране с прошлого года, показал, что новые процедуры практически не влияют на процесс получения посылок.