На брифинге в правительстве вице-министр энергетики Санжар Жаркешов прокомментировал опасения экспертов о возможном искусственном дефиците дизельного топлива в Казахстане, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Журналисты сослались на прогнозы некоторых аналитиков, которые предупреждают, что из-за низких цен на дизельное топливо аграрии, коммунальные службы и транспортные компании могут начать закупать его впрок, создавая тем самым искусственный дефицит.

Вице-министр назвал прогноз об искусственном дефиците маловероятным. По его словам, рынок топлива в Казахстане в целом либерализован, но по отдельным видам ГСМ действует государственное регулирование.

Мы не прогнозируем такую ситуацию, так как у нас запасов достаточно. Более 400 тысяч тонн дизельного топлива есть в наличии, а всего по стране около 741 тысячи тонн топлива, включая бензин АИ-92. Спрос и предложение находятся в хорошем состоянии", — отметил Жаркешов.

Чиновник добавил, что на рынке действует мораторий на повышение цен, поэтому предпосылок для искусственного дефицита нет.

Контекст

16 октября в Казахстане введён временный мораторий на повышение цен на бензин и дизельное топливо. Как сообщили в Министерстве энергетики, фиксируются розничные цены, действовавшие в каждой сети АЗС на момент введения моратория, единые предельные цены по стране не устанавливаются.

Сейчас литр бензина АИ-92 в крупных сетях стоит от 213 до 239 тенге, дизельное топливо — от 317 до 337 тенге.