Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с членами правительства и руководителями госорганов по выполнению поручения Президента о реализации программы экономических реформ в интересах граждан, передаёт Tengrinews.kz.

Фото depositphotos

"С 16 октября текущего года вводится мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как отмечает пресс-служба правительства, премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами регионов обеспечить контроль, а также принять меры по бесперебойному обеспечению внутреннего рынка ГСМ.

Напомним, ранее в некоторых СМИ, ссылаясь на экспертов, писали, что этой осенью может быть дефицит ГСМ в Казахстане. Тогда Минэнерго призвало не волноваться и сообщило, что ситуация на внутреннем рынке ГСМ остаётся стабильной и оснований для дефицита нет.