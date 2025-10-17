Студент Костанайского высшего колледжа автомобильного транспорта Артём КУЗНЕЦОВ стал призером международного чемпионата профессионального мастерства TurkicSkills 2025. Об особенностях участия в профессиональных конкурсах он рассказал на встрече в колледже.

TurkicSkills - это чемпионат рабочих профессий среди студентов тюркоязычных стран. В этом году он проходил в Актау и объединил участников из 12 стран и более 40 компетенций.

Артём представлял Казахстан в направлении «Обслуживание и ремонт легковых автомобилей». Победителями в ней стали участник из Венгрии, набравший 731 балл, и Кузнецов, уступивший ему всего 2 балла (729). Это один из самых высоких результатов за всю историю участия казахстанцев в этом чемпионате.

- Задания формулируются, как на наших практиках: монтаж, демонтаж, диагностика, - рассказал на встрече Артём. - Только всё происходит на незнакомом оборудовании, под прицелом экспертов и камер. Давит не техника, а атмосфера - 2000 км от дома, чужая страна.

Он признался, что сильнее всего волновался не из-за самих заданий, а из-за ожиданий команды:

-Понимал, что нельзя подвести. Но мы подготовились, и хоть волнение мешало, справились достойно.

Его наставник Кирилл БУЛАТ отметил, что чемпионаты такого уровня - это не только проверка знаний, но и испытание характера:

- Когда вокруг сотни участников, эксперты и иностранные наблюдатели, кто-то подбадривает, а кто-то, наоборот, ждет, чтобы ты ошибся. Вот тогда и проявляется настоящий профессионал.

Директор Костанайского высшего колледжа автомобильного транспорта Дмитрий ПАВЛЕНКО подчеркнул важность стремления быть лучшим:

- В этом мире нужно стараться быть первыми. Первый маляр лучше второго художника - это наш девиз.

Студенты спрашивали, как проходила подготовка, чем отличаются международные стандарты и что важнее - техника или уверенность. Сейчас команда колледжа готовится к национальному чемпионату WorldSkills Kazakhstan, который пройдёт 1 декабря на площадке ЭКСПО в Астане. Там соберутся участники по 50 компетенциям, и мероприятие обещает стать праздником рабочих профессий.

- Главное - мотивация и любовь к своей профессии. Тогда всё получится, - лаконично сформулировал Артём Кузнецов.

Фото автора

Автор - студентка 3 курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова