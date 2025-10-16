В Казахстане провели масштабный социологический опрос в рамках Индекса благополучия детей. Почти 14 процентов родителей признались, что из-за занятости на работе не могут проводить со своими детьми достаточно времени. Чаще всего об этом сообщали жители Алматы, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передаёт Tengri Education.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения сообщил, что в исследовании приняли участие 93 120 человек, включая 52 754 родителей и 40 366 учащихся.

Согласно результатам, 13,9 процента родителей отметили нехватку времени для общения с детьми из-за высокой занятости. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Северо-Казахстанской области — 17,9 процента, в Алматы — 17,8 процента, в Костанайской области — 17,3 процента, в Акмолинской области — 16,1 процента.

Минимальные значения отмечены в Восточно-Казахстанской области — 9,1 процента, в Западно-Казахстанской — 10 процентов и в Атырауской — 10,6 процента.

"Регулярное внимание и участие родителей — важнейшее условие эмоционального благополучия ребёнка. Когда взрослые заняты и редко общаются с детьми, снижается уровень доверия и поддержки в семье. В этой работе важную роль играют Центры педагогической поддержки родителей (ЦППР), созданные в рамках программы "Адал Азамат". С нового учебного года реализуется обновлённая программа ЦППР 3.0, включающая современные цифровые форматы и темы психического здоровья и эмоционального развития детей", — отметила председатель Комитета Насымжан Оспанова.

По данным ЮНИСЕФ, даже 10–15 минут искреннего общения без гаджетов ежедневно укрепляют доверие между родителями и детьми, снижают тревожность и помогают формировать эмоциональную устойчивость.

Справка: ЮНИСЕФ — это Детский фонд Организации Объединенных Наций. Это международная организация, которая занимается защитой прав детей, спасением их жизней и обеспечением благополучия во всём мире.

Минпросвет рекомендует родителям ежедневно находить хотя бы пять минут для спокойного разговора с ребёнком без отвлечений. При признаках тревожности, замкнутости или агрессии у детей специалисты советуют обращаться к школьным психологам, в центры психологической поддержки или на круглосуточную линию 111 по вопросам семьи и детства.