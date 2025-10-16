Более дешёвая импортная продукция приведёт к падению закупочных цен и снижению доходов казахстанских фермеров, заявил мажилисмен Павел Казанцев в своём депутатском запросе к вице-премьеру – министру национальной экономики Серику Жумангарину. По его словам, это может привести к массовому забою скота, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

По словам Казанцева, мясная отрасль и без того переживает трудный период из-за нестабильного рынка и ограничений на экспорт. При этом на импорт говядины уже установили тарифные квоты в 21 тысячу тонн, из которых около 40% остаются невостребованными. Это, по его мнению, показывает, что дефицита мяса в стране нет.

"Введение нулевой пошлины наряду с запретом экспорта живого скота создаст неравные условия конкуренции, где отечественные животноводы окажутся в заведомо проигрышном положении. Более дешёвая импортная продукция приведёт к падению закупочных цен, снижению доходов фермеров. Скот просто начнут резать", – подчеркнул депутат.

Он отметил, что прежде всего это ударит по малым и средним хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, многие из которых взяли льготные кредиты по программе "Ауыл аманаты". Программа "Ауыл аманаты" направлена на повышение доходов сельчан и финансируется за счёт бюджетных средств, поэтому такие решения, по словам депутата, подрывают доверие к государственной политике поддержки агросектора.

Павел Казанцев предложил правительству сосредоточиться на укреплении внутреннего потенциала мясной отрасли и поддержке сельхозкооперации, создавая малые промышленные зоны и откормочные площадки вокруг перерабатывающих предприятий.

"Отечественные животноводы – это не просто производители мяса, это люди, которые кормят страну. Сегодня им нужна не конкуренция с дешёвым импортом, а реальная поддержка", – добавил депутат.

Сейчас около 80% поголовья скота в Казахстане приходится на личные подсобные и мелкие крестьянские хозяйства, добавил мажилисмен. По его мнению, правительству необходимо пересмотреть подходы к обеспечению продовольственного рынка мясом с акцентом на усиление поддержки отечественного, а не зарубежного производителя.

"Мы не можем позволить, чтобы отечественный производитель снова оказался в роли наблюдателя на собственном рынке", – заявил Казанцев.



