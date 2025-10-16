Инцидент произошел на ул.Тимирязева 14 октября. Видео с иллюстрацией произошедшего прислал "НГ" читатель вчера вечером. На нем из газовой трубы течет вода.

Кадр из видео

- Газовики приехали, слили воду из основной магистрали и на этом все, - сообщил автор видео. - Счетчики полные воды, из газовой конфорки идет вода вместо огня. Ни один номер газовиков не отвечает. В iKomek заявку приняли, но когда решится этот вопрос - неизвестно. А мы тем временем мерзнем и хотим кушать.

Сегодня, 16 октября, ситуацию прокомментировали в костанайском филиале АО "QazaqGaz Aimaq":

- Утром 15 октября в аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение об отсутствии газа на ул. Тимирязева. По прибытию на место аварийной бригадой была обнаружена вода в надземном газопроводе низкого давления. Причиной стало неправильное проведение работ сторонней строительной организацией при установке газового котла и заполнения системы отопления водой. В результате неверных действий вода попала в распределительный газопровод.

Бригада приостановила подачу газа в 7 домов - №№ 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72. Распределительный надземный газопровод очистили от воды и восстановили его работоспособность.

- Жителям разъяснено, что для полного восстановления газоснабжения необходимо вызвать специализированную организацию по обслуживанию газового оборудования, так как вода осталась во внутридомовых системах.