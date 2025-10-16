22-летняя девушка впала в шестимесячную кому после риносептопластики носа в частной клинике в Астане. По факту ненадлежащего оказания медицинских услуг полиция завела уголовное дело, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Что произошло

22-летняя Гульжан из Костаная с 28 апреля находится в состоянии комы после плановой операции по коррекции носовой перегородки в одной из частных клиник Астаны. По словам родных, операцию проводили пластический хирург с пятилетним стажем и анестезиолог с 24-летним опытом работы.

Сразу после хирургического вмешательства пациентку в критическом состоянии доставили в Национальный координационный центр экстренной медицины (НКЦЭМ).

На сегодняшний день Гульжан проходит длительное лечение в реабилитационном центре, но её состояние остаётся тяжёлым.

Попытка договориться

Отец девушки Серик Баекин рассказал, что представители частной клиники пытались договориться с семьёй, предлагая оплатить лечение дочери в обмен на отказ от подачи заявления в правоохранительные органы.

"В клинике говорили: "Давайте договоримся". Но я не видел конкретных мер помощи от них, поэтому я написал заявление в полицию. Помню, как в полицейском участке руководство клиники говорило, что они потратили большие суммы на реанимацию. Но это же не оправдание", – поясняет отец.

По его словам, после перевода в палату в НКЦЭМ клиника оплатила койко-место для Гульжан и её матери, но расходные материалы – бинты, йод и лекарства – семье приходилось покупать самостоятельно.

Отец девушки отметил, что в выписках из клиники не была указана дозировка введённого наркоза. Позже, по его словам, медики объяснили это спешкой.

"Никто не хотел брать моего ребёнка"

15 августа НКЦЭМ уведомил семью Гульжан о расторжении договора и предстоящей выписке. По словам отца, после этого им отказали в приёме и другие медицинские учреждения.

"Никто не хотел брать моего ребенка. В Астане я пришёл в одну клинику, и нейрохирург посмотрел выписку и сказал: "Об этом случае знает весь город". Он добавил, что ничем не может помочь", – поделился Серик Баекин.

В итоге Гульжан приняли в частный реабилитационный центр только под расписку о тяжести её состояния. С 20 августа она проходит там реабилитацию, которая, по словам отца, будет долгой.

"Она должна была уже получить диплом, но произошла трагедия"

Несмотря на тяжесть положения, семья отмечает медленные, но важные улучшения.

"Раньше она могла есть только через гастростому, с помощью шприца. Сейчас её уже понемногу кормят с ложки. Она пока не разговаривает и не двигается, но раньше у неё постоянно были судороги и плач – теперь их стало меньше. Недавно я дал ей воды и попросил прополоскать рот – она поняла и сделала это. Похоже, она начинает осознавать происходящее. Моему ребёнку очень нужна реабилитация", – рассказал отец девушки.

По словам отца девушки, о случившемся он узнал уже после операции.

"У меня всего две дочери. Перед процедурой Гульжан указала в документах номер старшей сестры как доверенного лица. Именно она сообщила нам о случившемся. 29 числа мы с женой сразу выехали в Астану", – вспоминает он.

Серик Баекин делится, Гульжан уже третий год жила в Астане, училась на логопеда-дефектолога и работала.

"Она у меня очень целеустремлённая. В этом году должна была закончить учёбу и получить диплом, но произошла трагедия. Я обычный рабочий. Сейчас на последние деньги покупаю лекарства за 300 тысяч тенге. Мне помогают мои коллеги и родные. Иначе я бы не справился", – говорит он.

Семья надеется, что виновные будут привлечены к ответственности, а Гульжан сможет вернуться к полноценной жизни.

Официальный комментарий полиции

В управлении полиции столичного района Нура корреспонденту сообщили, что по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг завели уголовное дело.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", – отметили в полиции.

По словам отца пострадавшей, дело расследуют по части 1 статьи 317 Уголовного кодекса – "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Санкция статьи предусматривает:

штраф до 100 МРП (393 200 тенге) или исправительные работы в том же размере;

либо общественные работы до 100 часов;

либо арест сроком до 30 суток.

Ранее в Министерстве здравоохранения на официальный запрос редакции сообщили, что инициировали независимую экспертную проверку для выяснения обстоятельств причинения вреда жизни и здоровью пациентки.