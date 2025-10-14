22-летняя девушка впала в шестимесячную кому после риносептопластики носа в частной клинике в Астане, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Что произошло

22-летняя Гульжан из Костаная с 28 апреля находится в состоянии комы после плановой операции по коррекции носовой перегородки в одной из частных клиник Астаны.

По словам родных, операцию проводили пластический хирург с пятилетним стажем и анестезиолог с 24-летним опытом работы.

"После вмешательства девушку доставили в Национальный координационный центр экстренной медицины (НКЦЭМ) в тяжёлом состоянии. Первые два месяца она находилась в реанимации, затем её перевели в палату", – отметили родственники.

На сегодняшний день Гульжан проходит лечение в реабилитационном центре, однако её состояние остаётся тяжёлым.

По словам родных, клиника предложила оплатить лечение девушки при условии, что они откажутся от подачи заявления в полицию. Родители на это не согласились.

"Мы боимся, что, поверив пустым обещаниям, можем быть обмануты", – говорят они.

Официальный комментарий Минздрава

В департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения на официальный запрос редакции сообщили, что инициировали независимую экспертную проверку для выяснения обстоятельств причинения вреда жизни и здоровью пациентки.

"9 июня и 26 сентября 2025 года в адрес ТОО было направлено письмо о проведении независимой экспертной комиссии. В настоящее время клиника предоставила ответ о предстоящем проведении проверки, по результатам которой заявителю и департаменту будет предоставлен ответ", – отметили в ведомстве.

Клиника, по данным департамента, оказывает финансовую помощь в лечении пациентки:

"Приобретались дорогостоящие препараты, оплачивалось полуторамесячное лечение в нейрохирургическом отделении АО "НКЦЭМ".

В департаменте уточнили, что у клиники есть лицензия в базе e-license и она соответствует требованиям здравоохранения.