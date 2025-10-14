Жительница Костаная впала в шестимесячную кому после риносептопластики
22-летняя девушка впала в шестимесячную кому после риносептопластики носа в частной клинике в Астане, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Что произошло
22-летняя Гульжан из Костаная с 28 апреля находится в состоянии комы после плановой операции по коррекции носовой перегородки в одной из частных клиник Астаны.
По словам родных, операцию проводили пластический хирург с пятилетним стажем и анестезиолог с 24-летним опытом работы.
"После вмешательства девушку доставили в Национальный координационный центр экстренной медицины (НКЦЭМ) в тяжёлом состоянии. Первые два месяца она находилась в реанимации, затем её перевели в палату", – отметили родственники.
На сегодняшний день Гульжан проходит лечение в реабилитационном центре, однако её состояние остаётся тяжёлым.
По словам родных, клиника предложила оплатить лечение девушки при условии, что они откажутся от подачи заявления в полицию. Родители на это не согласились.
"Мы боимся, что, поверив пустым обещаниям, можем быть обмануты", – говорят они.
Официальный комментарий Минздрава
В департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения на официальный запрос редакции сообщили, что инициировали независимую экспертную проверку для выяснения обстоятельств причинения вреда жизни и здоровью пациентки.
"9 июня и 26 сентября 2025 года в адрес ТОО было направлено письмо о проведении независимой экспертной комиссии. В настоящее время клиника предоставила ответ о предстоящем проведении проверки, по результатам которой заявителю и департаменту будет предоставлен ответ", – отметили в ведомстве.
Клиника, по данным департамента, оказывает финансовую помощь в лечении пациентки:
"Приобретались дорогостоящие препараты, оплачивалось полуторамесячное лечение в нейрохирургическом отделении АО "НКЦЭМ".
В департаменте уточнили, что у клиники есть лицензия в базе e-license и она соответствует требованиям здравоохранения.
