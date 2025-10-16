Водителя автомобиля Hyundai Solaris с иностранным учетом, который совершил многочисленные нарушения, сотрудники полиции остановили 14 октября на улице областного центра. За рулем находился житель одной из соседних стран, за которым числилось 37 административных нарушений.

- Большинство из них - превышение установленной скорости движения. Общая сумма неоплаченных постановлений составила около 500 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку.

- Кроме того, с помощью программы «Коргау» стражи порядка выявили автомобиль с подложными государственными регистрационными номерами, - рассказали в ведомстве. - На служебный планшет инспектора патрульной полиции поступил сигнал о том, что на автомобиле Geely установлены подложные номера. Полицейские остановили транспортное средство. За рулем находился 60-летний житель Костаная.

Мужчина будет привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Материалы дела направлены в суд.

Фото и видео предоставлены пресс-службой ДП КО