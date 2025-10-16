15-летний парень несколько дней числился пропавшим в Костанайской области. Со слов родителей, юноша вышел из дома, чтобы отнести книгу знакомому, и не вернулся. Родные безуспешно пытались разыскать его самостоятельно, после чего обратились в полицию. Ориентировку распространили по всем регионам страны, сообщает Polisia.kz.

Около трех часов ночи 15 октября на 1127-м километре трассы Екатеринбург–Алматы инспекторы батальона патрульной полиции ДП Акмолинской области Азат Аканов и Нурбек Капезов остановили автомобиль Changan. Во время проверки внимание полицейских привлек несовершеннолетний пассажир, подходивший под описание из ориентировки.

Выяснилось, что подросток заказал поездку до Астаны. Он рассказал, что ушел из дома добровольно, взяв с собой 2,5 млн тенге - семейные деньги. По словам юноши, он хотел начать новую жизнь вдали от конфликтов с родителями и трудностей в школе.

- Он выглядел уставшим, но спокойным. Было видно, что это эмоциональное решение, продиктованное усталостью и непониманием, - отметил один из инспекторов.

Полицейские уведомили родителей и костанайских коллег. Подростка доставили в отдел полиции Астраханского района, где с ним провели профилактическую беседу и передали специалистам для дальнейшего сопровождения.