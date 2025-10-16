В отношении "СК-Фармации" возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: sk-pharmacy.kz

"Зарегистрировано уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, оно находится в расследовании. Другие детали я не могу озвучить в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса", — отметил Елемесов на брифинге в Сенате.

Напомним, в июле 2025 года Генеральная прокуратура зарегистрировала досудебное расследование в отношении ТОО "СК-Фармация" по фактам масштабных финансовых нарушений, выявленных по итогам аудита Высшей аудиторской палаты (ВАП). Тогда депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил, что обнаружены факты нанесения ущерба в размере 35,8 миллиарда тенге.

Справка: ТОО "СК-Фармация" – это единый дистрибьютор лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования в Казахстане. Компания осуществляет закуп, хранение и транспортировку лекарств для медицинских организаций страны.