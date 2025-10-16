Вопрос об освоении нового месторождения золота в пригородной зоне неожиданно стал главным на встрече представителей Костанайского областного филиала ОСДП с общественностью Житикаринского района. Участие, кроме горожан, приняли и жители близлежащих к районному центру сел.

По их словам, инвестпроект, даже на стадии оформления всех разрешительных документов и их утверждения, уже доставляет немалый дискомфорт, а чего ждать дальше – страшно представить. Подъездные железнодорожные пути, ведущие от Костаная, изменят свои очертания – уже произведен монтаж ветки в обход участка, где ранее располагался житикаринский элеватор и на котором в скором времени начнутся работы по добыче золотой руды.

- В первую очередь под угрозой окажутся подземные воды, - считает житель района Александр ГРАЗУНОВ, - вскрытие земных пластов нарушит их естественное течение. Вода будет стекать в карьер, откуда её станут откачивать в канализационные накопители-испарители. Помимо этого, карьер планируется в непосредственной близости от жилых домов села Пригородное: всего в одном километре от ближайшего строения, тогда как по закону такое производство должно располагаться минимум в километре от границы населённого пункта. В нашем случае расстояние от границы до предполагаемого карьера - всего 35 м. Даже километр - недостаточная дистанция, чтобы круглый год выносить постоянный промышленный шум. А ведь будет ещё и пыль, загрязнение воздуха, которое затронет не только наше село, но и соседние населённые пункты.

- Влияние вредных веществ на организм не проявляется сразу. – прокомментировал представитель экологического ОО «Ноосфера» Виктор БЕЗВУГЛЯК. - Всё накапливается постепенно, а затем выливается в серьёзные заболевания, в том числе онкологические. Кто захочет покупать здесь квартиры или строить дома, если район признан экологически неблагополучным? Мы просто не сможем здесь жить. Но даже если останемся - что будет с нашим здоровьем? Почему экономика ставится выше жизни и благополучия людей?

При этом, имея большие запасы подземных вод и драгоценные металлы под ногами, жители района по-прежнему испытывают дефицит питьевой воды.

- Воду, которую мы ждём в течении 25 лет, нам теперь вновь могут перекрыть. - рассказала жительница совхоза Глебовка. - На весь совхоз всего один колодец. И даже там, как показала экспертиза, содержание асбеста превышает норму. А ведь раньше вода была чистой. В Житикаринском районе один из самых высоких показателей онкологических заболеваний. Теперь хотят разрабатывать карьер...

Председатель областного филиала ОСДП Дамир ДЖАКАНОВ разъяснил , что выдачей разрешительных документов на недропользование занимается Комитет геологии и недропользования МИР РК. Поэтому местная власть, ни районная, ни областная, не компетентна и не в ответе за подобного рода инициативы. И сообщил, что депутатам фракции ОСДП в мажилисе Парламента направят информацию, на основании которой будет инициирован ряд депутатских запросов.

30 октября уже состоятся общественные слушания по проекту. Времени на действия по обеспечению экологической безопасности в регионе остается все меньше.

Фото автора