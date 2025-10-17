Доллар как "красная тряпка" для регулятора: использование иностранной валюты при реализации ценных активов, жилья, транспорта расценивается как прямое неповиновение закону. Нацбанк строго предупреждает, что граждане, игнорирующие этот запрет, рискуют попасть под расследование и столкнуться с компетентными органами, передает inbusiness.kz.

Фото Inbusiness.kz

В Казахстане все операции на сумму свыше 50 000 долларов будут "прицельно" и точечно проверяться: чиновники, не в силах покрыть рекордный дефицит бюджета, резко ужесточили контроль за валютными операциями.

Минфин разработал проект приказа министра финансов Республики Казахстан "Об установлении Правил взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению информации и сведений по валютным операциям", который в следующем месяце должен быть подписан "главным бухгалтером" страны Мади Такиевым.

А пока согласно закону ведомство должно провести публичное обсуждение проекта до 28 октября. Однако, несмотря на острую критику и настойчивые просьбы представителей общественности, министерство отказалось публиковать текст проекта данного приказа и сравнительную таблицу на госпортале "Открытые НПА.Gov", что вызвало беспокойство среди казахстанцев.

Известно, что документ разработан во исполнение пункта 4 статьи 53 нового Налогового кодекса. В соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, озаглавленным "Взаимодействие налогового органа с национальным банком", монетарный регулятор с 1 января 2026 года должен будет регулярно передавать в комитет госдоходов минфина следующие потоки информации, полученной от банков:

предоставляет уполномоченному органу полученную от банков информацию о платежах и переводах денег из Казахстана и в Казахстан физического лица (физлицу), юридического лица (юрлицу), а также структурного подразделения (структурному подразделению) юрлица по валютным операциям на сумму от 50 000 долларов США в эквиваленте, проведенным через уполномоченные банки, по сделкам (контрактам), в том числе по безтоварным операциям;

представляет в налоговый орган сведения об операциях, признаваемых доходами нерезидента из источников в РК, в соответствии с подпунктом 39) пункта 1 статьи 679 кодекса;

представляет в КГД сведения, полученные от комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг о проведенных участниками МФЦА валютных операциях на территории финцентра "Астана".

"В целях реализации нового Налогового кодекса устанавливаются правила взаимодействия органов государственных доходов и национального банка РК по предоставлению сведений о валютных операциях свыше 50 000 долларов США, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников международного финансового центра "Астана", – пояснили в минфине.

На основе этих актуальных данных и с использованием возможностей искусственного интеллекта налоговики теперь будут рассчитывать сумму налога, подлежащую уплате, по каждому казахстанцу и по каждой сделке и операции. Таким образом предотвращается уклонение от налогов.

"Данный проект обеспечит своевременный доступ органов госдоходов к информации о крупных валютных операциях, повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных и мошеннических операций, в связи с чем отрицательные социально-экономические, правовые и иные последствия отсутствуют", – заверили в министерстве финансов.

Тем не менее, и эта новая инициатива чиновников уже вызывает опасения, тревогу и социальную напряженность в обществе. Казахстанцы не знают, какие ограничения и наказания последуют за ней.

"Мы являемся дочерней организацией иностранной компании. Продаем оборудование, находящееся на нашем балансе. В договоре между нами и покупателем стоимость оборудования указана в иностранной валюте. Но покупатель будет оплачивать платеж в тенге и перечислит деньги на наш банковский счет. Соответствуют ли эти условия договора новому валютному законодательству Казахстана?" – обратилась одна из компаний с запросом в нацбанк.

В ответ регулятор запретил заключение такого контракта. Это связано с тем, что условия договора противоречит действующему законодательству.

"Согласно представленной информации, планируется заключить трехсторонний договор на поставку оборудования между головной компанией-нерезидентом, ее филиалом и покупателем резидентом. Сумма договора будет выражаться в иностранной валюте, при этом оплата покупателем будет производиться в тенге на расчетный счет филиала в эквиваленте на дату выставления счета. В связи с этим сообщаем, что в соответствии с положениями статьи 6 закона РК "О валютном регулировании и валютном контроле" валютные операции между резидентами на территории Республики Казахстан запрещены!" – прокомментировали в нацбанке. То есть в Казахстане нельзя продавать в иностранной валюте.

Кроме того национальный банк объявил, что простые граждане и индивидуальные предприниматели (ИП) также будут отчитываться перед ним, поскольку команда Тимура Сулейменова проводит мониторинг всех операций в стране в иностранной валюте.

Для этого НБРК будет запрашивать у резидентов-участников валютных операций и банков, осуществляющих платежи и переводы денег по валютным операциям, информацию о валютных операциях, а также о счетах в иностранных банках.

В результате, для мониторинга валютных операций нацбанк:

осуществляет учетную регистрацию валютных договоров, на основании или во исполнение которых проводятся операции движения капитала, и получает информацию о проводимых по ним валютных операциях и связанных с ними требованиях к нерезидентам и обязательствах перед нерезидентами;

получает уведомления о проведенных валютных операциях, включая информацию о проведенных платежах или переводах денег по валютным операциям;

получает уведомления о счетах в иностранных банках, открытых резидентами (за исключением банков и филиалов иностранных организаций), и осуществляет учетную регистрацию таких счетов;

получает на регулярной основе информацию от филиалов и представительств иностранных нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность в РК.

"Для целей мониторинга валютных операций НБРК осуществляет учетную регистрацию валютных договоров. Учетная регистрация предусматривает присвоение договору учетного номера. После этого резидент-участник валютного договора по движению капитала должен предоставлять в национальный банк сведения и отчеты по нему с использованием учетного номера. Данные требования распространяются как на юридических лиц, так и на физических лиц-резидентов, включая всех ИП, если они являются участниками валютного договора по движению капитала", – пояснили в нацбанке.

По данным НБРК:

порядок и сроки получения учетных номеров,

условия и критерии учетной регистрации,

пороговое значение суммы валютного договора для регистрации,

исключения из процедуры учетной регистрации,

формы и сроки представления отчетов резидентами, являющимися участниками таких договоров, в том числе ИП определены "Правилами мониторинга валютных операций в РК", утвержденных постановлением правления национального банка от 10 апреля 2019 года № 64.

Ключевой момент тут в том, что в настоящих Правилах пока указано, что если в валютном договоре предусмотрено поступление имущества, денег в Республику Казахстан или передача имущества, перевод денег из Республики Казахстан на сумму, превышающую 500 000 долларов в эквиваленте, то только такой договор подлежит учетной регистрации.

А новый проект приказа, о котором идет речь, предусматривает усиление контроля над всеми сделками и договорами на сумму в десять раз меньше этого.