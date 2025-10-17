В Казахстане на законодательном уровне собираются изменить порядок проведения лотерей, а также ужесточить ответственность блогеров, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Об этом во время брифинга в Сенате сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов.

"Сейчас мы собираем предложения от других государственных органов по этому вопросу. После этого представим их на рассмотрение правительства, а затем — в Мажилис", — заявил Елемесов.

По его словам, речь идёт о введении уголовной ответственности - по аналогии с мерами, принятыми ранее в отношении рекламы финансовых пирамид.

"Как вы знаете, ранее была введена уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид. Аналогичным образом сейчас рассматривается вопрос об установлении такой же уголовной ответственности и в этом случае", — отметил зампред АФМ.