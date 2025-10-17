По прогнозам синоптиков, в субботу, 18 октября, на западе, севере и востоке области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд. На севере и востоке ночью и утром - туман. В воскресенье, 19 октября, на севере и востоке дождь со снегом, днём - дождь.

В понедельник, 20 октября, осадков не ожидается.

В Костанае в субботу ночью и утром будет идти дождь со снегом, в воскресенье и понедельник по прогнозу – переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью прогнозируем 0…+5 °С, на востоке -3 °С, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет 3-8 °С, на юге 12 °С. В воскресенье ночью термометры покажут -2…+3 °С,, на юге -5°С. Днём ожидаем 7-12 °С, на юге 15 °С. В понедельник ночью прогнозируем 0…-5 °С, на западе и востоке -8 °С. День будет относительно тёплым: 10-15 °С, на юге 18 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 0…+2 °С, днём 5-7 °С. В воскресенье: ночью 0…-2 °С, днём 8-10 °С. В понедельник: ночью 0…-2 °С, днём 10-12 °С.

Ветер в субботу будет северо-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке. В воскресенье и понедельник ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на севере и западе усиления до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ