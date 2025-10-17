Министерство сельского хозяйства предлагает продлить запрет на ввоз куриных яиц в Казахстан, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Проект приказа "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан" опубликован на сайте "Открытые НПА".

"Проектом приказа предусмотрено введение запрета сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет на ввоз куриных яиц принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.

Напомним, о введении запрета на ввоз куриных яиц стало известно в феврале. Тогда ряд ответственных ведомств подписали меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

В апреле Минсельхоз ввел временный запрет на ввоз куриных яиц на шесть месяцев.