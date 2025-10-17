При каких условиях казахстанцам смогут списать мошеннический кредит без суда
При каких условиях казахстанцам могут списать кредиты, оформленные мошенниками, без решения суда, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. В частности их могут списать при наличии постановления правоохранительных органов о признании гражданина потерпевшим, передает Informburo.kz.
Фото Depositphotos.com
В ответе на депутатский запрос агентство сообщило о расширении оснований для внесудебного списания мошеннических кредитов. Граждане, которые стали жертвами мошенников, могут рассчитывать на списание кредитов без решения суда в случае отсутствия следующих требований:
- личное присутствие новых заёмщиков в отделении кредитора при заключении договоров кредитов;
- получение согласия отдельных категорий граждан при выдаче беззалоговых потребительских займов;
- "период охлаждения" при выдаче беззалоговых потребительских займов;
- проведение биометрической идентификации клиента.
"Списание кредитов будет производиться банками и МФО при наличии постановления правоохранительных органов о признании физического лица потерпевшим по уголовному правонарушению, связанному с оформлением банковского займа мошенническим способом", – говорится в сообщении.
По решению суда спишут мошеннические займы, которые оформлены из-за:
- незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении займа путём использования удалённого управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг кредитора;
- нарушения кредитором установленных нормативным правовым актом агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.
Ранее в АРРФР сообщали, что после вступления судебного решения в законную силу кредитор обязан не позднее 10 рабочих дней списать задолженность по кредиту и вернуть удержанные или уплаченные деньги. Также в агентстве пошагово объяснили, что делать казахстанцам, на чьё имя оформили мошеннический кредит.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.