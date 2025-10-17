При каких условиях казахстанцам могут списать кредиты, оформленные мошенниками, без решения суда, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. В частности их могут списать при наличии постановления правоохранительных органов о признании гражданина потерпевшим, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

В ответе на депутатский запрос агентство сообщило о расширении оснований для внесудебного списания мошеннических кредитов. Граждане, которые стали жертвами мошенников, могут рассчитывать на списание кредитов без решения суда в случае отсутствия следующих требований:

личное присутствие новых заёмщиков в отделении кредитора при заключении договоров кредитов;

получение согласия отдельных категорий граждан при выдаче беззалоговых потребительских займов;

"период охлаждения" при выдаче беззалоговых потребительских займов;

проведение биометрической идентификации клиента.

"Списание кредитов будет производиться банками и МФО при наличии постановления правоохранительных органов о признании физического лица потерпевшим по уголовному правонарушению, связанному с оформлением банковского займа мошенническим способом", – говорится в сообщении.

По решению суда спишут мошеннические займы, которые оформлены из-за:

незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении займа путём использования удалённого управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг кредитора;

нарушения кредитором установленных нормативным правовым актом агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.

Ранее в АРРФР сообщали, что после вступления судебного решения в законную силу кредитор обязан не позднее 10 рабочих дней списать задолженность по кредиту и вернуть удержанные или уплаченные деньги. Также в агентстве пошагово объяснили, что делать казахстанцам, на чьё имя оформили мошеннический кредит.