Новости

При каких условиях казахстанцам смогут списать мошеннический кредит без суда

17 октября 2025, 19:00 |  Государство

При каких условиях казахстанцам могут списать кредиты, оформленные мошенниками, без решения суда, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.  В частности их могут списать при наличии постановления правоохранительных органов о признании гражданина потерпевшим, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

В ответе на депутатский запрос агентство сообщило о расширении оснований для внесудебного списания мошеннических кредитов. Граждане, которые стали жертвами мошенников, могут рассчитывать на списание кредитов без решения суда в случае отсутствия следующих требований:

  • личное присутствие новых заёмщиков в отделении кредитора при заключении договоров кредитов;
  • получение согласия отдельных категорий граждан при выдаче беззалоговых потребительских займов;
  • "период охлаждения" при выдаче беззалоговых потребительских займов;
  • проведение биометрической идентификации клиента.

"Списание кредитов будет производиться банками и МФО при наличии постановления правоохранительных органов о признании физического лица потерпевшим по уголовному правонарушению, связанному с оформлением банковского займа мошенническим способом", – говорится в сообщении.

По решению суда спишут мошеннические займы, которые оформлены из-за:

  • незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении займа путём использования удалённого управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг кредитора;
  • нарушения кредитором установленных нормативным правовым актом агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.

Ранее в АРРФР сообщали, что после вступления судебного решения в законную силу кредитор обязан не позднее 10 рабочих дней списать задолженность по кредиту и вернуть удержанные или уплаченные деньги. Также в агентстве пошагово объяснили, что делать казахстанцам, на чьё имя оформили мошеннический кредит. 