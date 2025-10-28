Матч последнего тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер лиги «Тобол» проводил в Жезказгане против местного «Улытау».

Костанайский клуб, обеспечивший себе бронзовые медали, выставил на матч против сохранивших себе прописку в Премьер-лиге жезказганцев экспериментальный состав. На поле стадиона «Металлург» вышли вратарь Юрий Мелихов, защитники Наурызбек Жагоров, Иван Пивоваров, Эссьен Эдедем и Марко Вукчевич, полузащитники Александр Зуев, Цотне Мосиашвили и Бейбит Галым и нападающие Шохбоз Умаров, Энрике Девенс и Ислам Чесноков (капитан команды).

«Жетысу» - «Тобол»: противостояние капитанов / Фото instagram.com/fc_ulytau

Уже на третьей минуте подключившийся к атаке своей команды Жагоров заработал на левом фланге штрафной удар. Но Чесноков после подачи Галыма пробил головой выше ворот. Затем команды обменялись угловыми ударами, а на 10-й минуте Жагоров сделал слева заброс в штрафную площадь на Девенса, но тому помешал пробить по воротам черногорский защитник Йован Пайович, и в итоге вратарь «Улытау» Дмитрий Непогодов в падении забрал мяч.

Через две минуты хозяева заработали штрафной удар в десяти метрах от дуги штрафной площади, и защитник Сергей Кейлер со стандарта пробил в обвод «стенки» в правый угол ворот, но Мелехов в броске отбил мяч. Вскоре по воротам гостей с подступов к штрафной площади пробил нападающий «Улытау» Денис Митрофанов, но мяч пролетел рядом с правой штангой. А на 18-й минуте после розыгрыша штрафного удара на левом краю хозяева дважды били верхом по воротам «Тобола», но Мелихов дважды выбивал мяч кулаками. В ответной атаке Чесноков нанес удар от левого угла штрафной площади, но мяч поймал Непогодов.

Марко Вукчевич и японский нападающий «Жетысу» Котару Киши / Фото instagram.com/fc_ulytau

В середине тайма «Тобол» создал опасный момент у ворот соперника, когда Умаров ворвался по центру в штрафную площадь, обыграл двух игроков «Улытау», но, отыгравшись на правом краю с Чесноковым, упустил мяч в борьбе с российским защитником хозяев Георгием Бугуловым за лицевую линию. А через три минуты опасный момент возник уже у ворот гостей, после того как нападающий жезказганцев Жасулан Молдакараев в падении головой перевел мяч налево японскому форварду Котару Киши, а тот также головой пробил по воротам с подступов к вратарской площадке. Однако Мелихов в падении поймал мяч.

На 25-й минуте Чесноков из центрального круга сделал передачу на ход Девенсу, который, окруженный четырьмя игроками соперника, отправил мяч низом налево в штрафную площадь Умарову, убежавшему один на один с вратарем, но не сумевшему переиграть вышедшего навстречу Непогодова. А на 33-й минуте Девенс после передачи справа Чеснокова переиграл у дуги штрафной площади Пайовича, вошел в нее и не сближаясь с вратарем пробил мимо него в правый угол ворот, забив свой первый гол за «Тобол».

Однако уже через пять минут после розыгрыша углового удара на правом фланге Пайович с подступов к вратарской площадки ударом низом в касание поразил левый угол ворот, сравняв счет - 1:1.

На 40-й минуте после передачи Чеснокова в штрафную площадь по воротам с ходу пробил Галым, но мяч пролетел выше ворот. До перерыва гости заработали угловой удар на правом фланге и штрафной удар на противоположном краю, но их розыгрыши результата не принесли.

Наурызбек Жагоров против испанского защитника «Жетысу» Хосе Каррильо / Фото instagram.com/fc_ulytau

Через две минуты после возобновления игры гости заработали угловой удар на левом краю атаки. Галым разыграл мяч с Зуевым, после чего тот отдал его Жагорову, который сделал подачу верхом на дальнюю штангу, но Чесноков немного не дотянулся до мяча. А еще через две минуты Чесноков, сместившись от правой боковой линии в центр, пробил по воротам с подступов к штрафной площади, но вратарь в падении поймал мяч.

«Тобол», наладивший контроль мяча, на 51-й минуте создал у ворот хозяев еще один опасный момент. Защитники заблокировали удар Умарова из центра штрафной площади, но Жагоров при добивании в падении пробил низом в правый угол ворот. Однако на помощь вратарю пришел капитан «Улытау» защитник Демият Сламбеков, выбивший мяч буквально с линии ворот.

Гости продолжали атаковать, и через три минуты Галым из центра с линии штрафной площади пробил в правый нижний угол ворот, но Непогодов в падении поймал мяч.

Эссьен Эдедем прерывает передачу на Жасулана Молдакараева / Фото instagram.com/fc_ulytau

После часа игры хозяева сбили Чеснокова в девяти метрах от дуги штрафной площади, но Умаров пробил со стандарта в «стенку». А на 68-й минуте вместо него на поле вышел Виктор Брага. На 77-й минуте получившего травму Вукчевича заменил Аманжол Бакытжанов, который тут же принял участие в розыгрыше стандарта на левом фланге, и после ответной передачи от Жагорова пробил верхом от боковой линии по воротам, но вратарь поймал мяч.

Через минуту штрафной удар заработал уже гости, и Молдакарев пробил с восьми метров от линии штрафной площади со стандарта рядом с правым верхним углом ворот. А через минуту Мелихов выбил мяч от ворот низом по центру, но к нему первым успел вышедший на замену нападающий «Улытау» Бағдат Данияров и в касание сделал передачу на свободный правый край штрафной площади Беке Вачиберадзе. Грузинский полузащитник хозяев подработал мяч и точно пробил мимо вратаря в левый угол ворот - 2:1.

Гости, вдвое больше владевшие мячом во втором тайме, тут же увеличили темп игры, и через три минуты провел быструю атаку. Зуев ворвался в штрафную площадь и отдал мяч налево Бакытжанову, который в касание перевел его к линии штрафной площади Жагорову. А тот, переиграв обманным движением при входе в штрафную площадь Бугулова и испанского защитника Хосе Каррильо, пробил низом в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

С мячом автор второго гола в ворота «Жетысу» Бейбит Галым / Фото instagram.com/fc_ulytau

Еще через две минуты Чесноков с правого фланга отдал мяч Зуеву, который передачей низом между ног Сламбекова вывел на удар Галыма, пробившего по воротам с правого края штрафной площади точно в дальний угол ворот - 2:2.

На 87-й минуте Галыма заменил Еламан Оспангали, но большего «Тоболу», последние минуты встречи проводившего с мячом, добиться не удалось.

Ничейный результат (1:1) был зафиксирован и в центральном матче тура в Алматы, где лидировавший «Кайрат» принимал отстававшую на два очка «Астану» и в итоге второй год подряд стал чемпионом Казахстана.

Впервые путевку в еврокубки завоевал «Елимай», выигравший на своем поле у «Атырау» - 3:2. А пятым завершил чемпионат «Актобе», сыгравший дома вничью с «Ордабасы» -2:2. На одно очко обошел шымкентцев «Женис», с таким же счетом сыграв в столице с «Кайсаром». Единственным клубом, не сумевшим забить в заключительном туре, стал «Жетысу», уступивший в Талдыкоргане «Кызылжару» - 0:1.

А покидающий Премьер-лигу «Туран» в третьем туре подряд забил три гола, но, как и в двух предыдущих турах, пропустил больше. На этот раз его обыграл в Кокшетау «Окжетпес» - 4:3.