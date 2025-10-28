Президент США Дональд ТРАМП пригласил лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на саммит «Центральная Азия - США» (формат «С5+1») в Вашингтон. Встреча состоится 6 ноября, сообщает Радио "Азаттык".

Фото Руслана ЖЕЛЬДИБАЙ

Это будет второй саммит в таком формате. Первый проходил в 2023 году в Нью-Йорке а полях Генассамблеи ООН, когда президентом США был Джо Байден.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже направил Трампу письмо «с выражением искренней признательности за приглашение», сообщает 26 октября Акорда.

Приглашению предшествовало прибытие в Центральную Азию специального посланника США по Южной и Центральной Азии Серхио Гора и заместителя госсекретаря Кристоферв Ландау. 25 октября они прилетели в Ташкент. Госдепартамент США сообщил, что цель визита - «обсуждение вопросов торговли и инвестиций в критически важные минеральные ресурсы и энергетику, а также региональное партнёрство в формате "С5+1"».

Американские официальные лица встретились в Узбекистане с главой МИД Бахтиёром Саиловым и представителями американских компаний, работающих в стране.

Гор и Ландау, как ожидается, посетят также Казахстан.

- Соединённые Штаты продолжат сотрудничество с нашими центральноазиатскими коллегами в целях укрепления отношений и расширения торговых связей. Мы рассчитываем на расширение двустороннего сотрудничества между нашими странами и празднуем десятилетие партнёрства США и стран Центральной Азии в рамках дипломатической платформы формата "С5+1"», — заявили ранее в Госдепартаменте.



На этой неделе члены американского конгресса призвали президента США Дональда Трампа провести в этом году саммит с лидерами центральноазиатских стран, чтобы «продвинуть стратегические цели США в регионе, включая сотрудничество в области безопасности, экономические связи, "мягкую силу" и эффективное управление».

- Глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной. Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности, отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность", – говорится в сообщении.