Сегодня Казахстан отмечает один из главных государственных праздников - День Республики. В честь этой знаменательной даты по всей республике проходят праздничные мероприятия. Одним из самых оригинальных событий в Костанае стала акция под названием BAURSAKBUS.

Праздник в движении

Активисты в национальных костюмах вышли на городские маршруты и начали поздравлять костанайцев прямо в общественном транспорте. Они исполняли казахские песни и кюи на домбре, угощали пассажиров ароматными баурсаками и дарили праздничное настроение.



Маршрут акции начался от остановки ЦУМ: сначала участники сели на автобус №18, затем пересели на №13, а позже - на №3. На разных остановках они выходили, проходили пешком по улицам и продолжали угощать прохожих, поздравляя их с праздником.



Пассажиры и жители города встречали активистов с теплом - улыбались, благодарили, фотографировали, делились эмоциями в соцсетях. Многие отмечали, что девушки и юноши в национальных костюмах выглядели особенно празднично и красиво.

Голоса участников

Эта тёплая акция не только удивила жителей, но и подарила праздничное настроение.



- Я ехал в 18-м автобусе, когда зашли ребята с баурсаками и домброй, - рассказал пассажир автобуса №18 Алишер. - Весь салон сразу оживился, люди начали улыбаться и поздравлять друг друга с Днём Республики. Было очень приятно - праздник будто сам пришёл к нам.



- Мы хотели придумать что-то новое к празднику - необычное и душевное. Так родилась идея BAURSAKBUS, - пояснила руководитель информационно-методического сектора Молодёжно-ресурсного центра Костанайской области Дана ТОКЖАНОВА. - Молодёжные активисты решили сесть в автобусы, исполнять кюи, поднимать настроение пассажирам и угощать горячими баурсаками. Мы ожидали улыбок и радости - и именно это получили.



- Мы рады, что наш эксперимент удался, - рассказали активисты. - Было приятно видеть улыбки пассажиров и чувствовать, как весь город объединяется в праздничной атмосфере.





Акция BAURSAKBUS стала не просто праздничным флешмобом, а настоящим символом единства, доброты и уважения к национальным традициям. Она напомнила всем, что праздник - это не только дата в календаре, но и живое чувство гордости за свою страну, которое можно разделить с окружающими.



Фото Амины НАЗИРОВОЙ

Автор - студентка 3 курса КРУ им. А. Байтұрсынұлы