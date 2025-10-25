Сегодня Казахстан празднует национальный праздник - День Республики. Tengri Life вспоминает, с чего начался этот день и что изменилось за 35 лет.

Фото:depositphotos.com/ LyazaTretyakova

Как появился День Республики

История праздника началась 25 октября 1990 года, когда Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Документ впервые провозгласил право Казахстана самостоятельно определять политические, экономические и культурные основы своей государственности.

Декларация как документ заложила основы будущего конституционного закона "О государственной Независимости Республики Казахстан", принятого 16 декабря 1991 года. В ней были установлены базовые принципы, на которых в дальнейшем строилось наше молодое независимое государство: унитарность, самостоятельность в международных отношениях, неделимость, а также неприкосновенность территории.

Как менялся статус праздника

Впервые День Республики был провозглашён национальным праздником в 1995 году. Наряду с Днем независимости являлся нерабочим днём. Спустя несколько лет, в 2001-м, он получил статус государственного. Однако в 2009 году праздник исключили из списка государственных.

В 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника.

- Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, День независимости остается главным национальным праздником. В этот день следует чествовать наших национальных героев, внёсших значительный вклад в обретение независимости, - отметил Президент.

Недавно Президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики назвал 25 октября "священным днём".

- В этом году наша страна подошла к важному рубежу - 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана. Именно в этот день была возрождена традиция нашей многовековой государственности, ввысь взметнулось знамя нашей Независимости. Восторжествовала историческая справедливость, укрепился национальный дух. Поэтому эту дату можно назвать священным днём, который открыл путь к самостоятельности нашего народа. Несомненно, независимость - это высшая ценность, сберечь и укрепить которую - священный долг каждого казахстанца. Суверенитет - яркий символ незабываемого мужества, которое наши предки проявляли во имя защиты интересов народа, - отметил Президент Токаев.

Как менялся Казахстан за годы независимости

Экономика

По данным Бюро национальной статистики, экономика страны выросла в 4,4 раза в реальном выражении (2024 год к 1994 году). В ведомстве отметили, что ВВП на душу населения вырос с 735,9 доллара до 14 444,6 доллара.

- Благодаря этому Казахстан входит в группу стран с доходом выше среднего по методологии Всемирного банка, - подчеркнули в пресс-службе бюро.

Выросла и численность занятых с 6,7 миллиона в 2001 году до 9,2 миллиона в 2024 году.

В ведомстве также поделились данными о развитии внешней торговли и бизнес-среды:

объём внешнеторгового оборота вырос в 16 раз - с 9,1 миллиарда долларов в 1995 году до 142,1 миллиарда долларов в 2024 году;

экспорт вырос более чем в 15,4 раза, достигнув 81,7 миллиарда долларов, а количество торговых партнёров увеличилось с 146 до 195 стран (за 1995-2024 годы);

количество действующих субъектов бизнеса выросло в 4 раза с 2005 года - до 2 миллионов;

доля МСБ в ВВП увеличилась с 10,5 процента в 2005 году до 38,9 процента в 2024 году.

Население и демография

В ведомстве также обратили внимание, что за годы независимости население страны увеличилось почти на четыре миллиона человек - с 16,4 миллиона в 1991 году до 20,4 миллиона в 2025 году.

Увеличились и показатели рождаемости - с 14,57 на тысячу человек в 1999 году до 18,15 на тысячу человек в 2024-м.

Продолжительность жизни за это время выросла почти на десять лет - с 64,9 года в 1994-м до 75,44 года в 2024 году.

Инфраструктура и жильё

По информации Бюро национальной статистики, объём ввода жилья увеличился с 2,3 миллиона квадратных метров в 1994 году до 19,1 миллиона квадратных метров в 2024 году.

Уточняется, что обеспеченность жильём на одного человека выросла с 16,3 до 24,5 квадратных метров.

С 1994 года в стране построено более 11 тысяч километров новых автодорог и 5,2 тысячи километра железных дорог. Также появилось свыше 2 тысяч школ.

Увеличился и уровень урбанизации с 55,7 процента в 1994 году до 63 процентов в 2024 году.

Ранее "НГ" сообщала, что в этом году казахстанцы отдохнут три дня - с 25 по 27 октября. Во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия: концерты, выставки, ярмарки, уличные фестивали, театральные постановки и спортивные соревнования. О том, как праздник отмечали в Костанае, читайте скоро на нашем сайте и в ближайшем номере "НГ".