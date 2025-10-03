Пени за неуплату налога на недвижимость, авторизация через ЭЦП для подключения к Wi-Fi и запрет на вылет в Шарм-эль-Шейх без сопровождения. Об этих и других изменениях в жизни казахстанцев с октября 2025 года читайте в подборке Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Интернет в общественных местах через SMS

С 4 октября 2025 года в Казахстане начнут действовать новые правила подключения к интернету в общественных местах с бесплатным Wi-Fi.

Теперь просто выбрать сеть и нажать "подключиться" будет недостаточно. Доступ к интернету откроется только после подтверждения личности пользователя.

На выбор будет два варианта:

через SMS – вводите номер телефона, получаете одноразовый код, вводите его и получаете доступ;

через портал eGov – с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Операторы связи и владельцы точек доступа к Wi-Fi предоставят интернет только после того, как пользователь прошёл идентификацию. Так планируют обеспечить безопасность и контроль.

Начисление пеней за неуплату налога на недвижимость

До 1 октября 2025 года все казахстанцы, у кого есть недвижимость – квартиры, дома, дачи, гаражи или земельные участки, должны уплатить налог на имущество за 2024 год. Сумма налога зависит от:

Фото: depositphotos.com

кадастровой стоимости объекта;

срока, на протяжении которого вы им владеете.

Уведомления с суммами уже отправляли в июле – на бумаге и через приложения банков (push-уведомления).

Что будет, если не заплатить вовремя?

С 2 октября начнётся начисление пени – каждый день просрочки будет прибавлять к долгу. А с 14 ноября при долге свыше 1 МРП (3 692 тенге в 2025 году) налоговики начнут передавать дела в производство. Если не заплатить в течение 5 рабочих дней, документы отправят частным судебным исполнителям.



Судисполнители будут вправе:

арестовать банковские счета;

запретить сделки с недвижимостью и другим имуществом;

при долге от 40 МРП (147 680 тенге в 2025 году) — запретить выезд за границу.

Проверить, есть ли запрет на выезд, можно на портале Министерства юстиции.

Новые правила для полётов в Шарм-эль-Шейх

С 1 октября 2025 года граждане Казахстана младше 21 года не смогут летать в Шарм-эль-Шейх без сопровождения взрослых. Молодые люди смогут путешествовать только с родителями или ближайшими родственниками.

Фото: depositphotos.com

Если молодого человека сопровождает, к примеру, бабушка, дедушка, брат или сестра старше 21 года, потребуется нотариально заверенная доверенность. Также обязательно нужно иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении.

Для большинства туристов из Казахстана, отдыхающих в Египте, ничего не изменится. Однако молодым путешественникам необходимо учитывать новые правила при планировании поездки.

Перерасчёт взносов за обслуживание многоквартирных домов

С 18 октября меняется порядок расчёта минимальных взносов за обслуживание многоквартирных домов. Это ежемесячные платежи, которые платят жильцы многоквартирных домов за уборку подъезда, вывоз мусора, обслуживание лифтов и другие общие услуги.

Что изменится?

Если жильцы не утвердили сами размер взносов или он оказался слишком низким, в таком случае он будет рассчитываться по новой методике. Основа для расчёта – цены на обязательные услуги, подтверждённые минимум тремя коммерческими предложениями.

Взносы будут устанавливаться в МРП и пересчитываться каждый год с учётом инфляции.

Акиматы смогут устанавливать минимальный размер таких платежей.

Что это значит для жильцов?

Если в вашем доме давно не пересматривали плату за обслуживание или она была слишком маленькой – теперь она может вырасти. Новые правила сделаны для того, чтобы взносы соответствовали реальным ценам на услуги.

Льготное финансирование для аграриев

С 1 октября 2025 года в Казахстане стартует приём заявок по обновлённой программе поддержки сельхозпроизводителей – «Кең дала - 2».

Фото: акимат Акмолинской области

Программа позволит аграриям заранее получить финансирование для подготовки к следующему сельхозсезону: закупить ГСМ по выгодной цене, приобрести удобрения,

подготовить технику, обеспечить себя семенами.

Ключевые условия:

льготная ставка – 5 процентов годовых;

при нехватке залога – до 85 процентов кредита может быть покрыто гарантией фонда «Даму».

Кредиты можно будет оформить через филиалы Аграрной кредитной корпорации и других партнёрских банков по всей стране.

Отдых и праздники

В октябре казахстанцев ждёт один дополнительный выходной – 25 октября - День Республики. Этот день стал официальным выходным с 2022 года.

Иллюстрация: Tengrinews.kz / Серикболсын Алибеков

В этом году он выпадает на субботу, в связи с чем выходной переносится на понедельник, 27 октября.

Таким образом, в конце месяца можно будет отдохнуть три дня подряд: с 25 по 27 октября включительно. Если вы работаете по стандартному графику (пятидневка), то в октябре вас ждёт 9 выходных дней:

4 стандартных уик-энда (суббота и воскресенье);

плюс один праздничный день – 27 октября.

Казахстанцы, работающие шесть дней в неделю, смогут отдохнуть в октябре 5 дней.

Шанс оспорить запретительный список ОКЭД



У казахстанцев есть шанс до 13 октября повлиять на запретительный список ОКЭД. Министерство национальной экономики опубликовало проект списка видов деятельности, которые с 2026 года не смогут применять упрощённый режим налогообложения.

В так называемый запретительный список ОКЭД вошли 795 видов деятельности. Проект уже доступен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", и все желающие могут до 13 октября 2025 года оставить комментарии, предложения либо оспорить включение определённых видов из ОКЭД в запретительный список.

Это возможность для предпринимателей повлиять на "правила игры", пока документ не утверждён официально.