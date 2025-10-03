Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
Пени за неуплату налога на недвижимость, авторизация через ЭЦП для подключения к Wi-Fi и запрет на вылет в Шарм-эль-Шейх без сопровождения. Об этих и других изменениях в жизни казахстанцев с октября 2025 года читайте в подборке Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Интернет в общественных местах через SMS
С 4 октября 2025 года в Казахстане начнут действовать новые правила подключения к интернету в общественных местах с бесплатным Wi-Fi.
Теперь просто выбрать сеть и нажать "подключиться" будет недостаточно. Доступ к интернету откроется только после подтверждения личности пользователя.
На выбор будет два варианта:
- через SMS – вводите номер телефона, получаете одноразовый код, вводите его и получаете доступ;
- через портал eGov – с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Операторы связи и владельцы точек доступа к Wi-Fi предоставят интернет только после того, как пользователь прошёл идентификацию. Так планируют обеспечить безопасность и контроль.
Начисление пеней за неуплату налога на недвижимость
До 1 октября 2025 года все казахстанцы, у кого есть недвижимость – квартиры, дома, дачи, гаражи или земельные участки, должны уплатить налог на имущество за 2024 год. Сумма налога зависит от:
Фото: depositphotos.com
- кадастровой стоимости объекта;
- срока, на протяжении которого вы им владеете.
Уведомления с суммами уже отправляли в июле – на бумаге и через приложения банков (push-уведомления).
Что будет, если не заплатить вовремя?
С 2 октября начнётся начисление пени – каждый день просрочки будет прибавлять к долгу. А с 14 ноября при долге свыше 1 МРП (3 692 тенге в 2025 году) налоговики начнут передавать дела в производство. Если не заплатить в течение 5 рабочих дней, документы отправят частным судебным исполнителям.
Судисполнители будут вправе:
- арестовать банковские счета;
- запретить сделки с недвижимостью и другим имуществом;
- при долге от 40 МРП (147 680 тенге в 2025 году) — запретить выезд за границу.
Проверить, есть ли запрет на выезд, можно на портале Министерства юстиции.
Новые правила для полётов в Шарм-эль-Шейх
С 1 октября 2025 года граждане Казахстана младше 21 года не смогут летать в Шарм-эль-Шейх без сопровождения взрослых. Молодые люди смогут путешествовать только с родителями или ближайшими родственниками.
Фото: depositphotos.com
Если молодого человека сопровождает, к примеру, бабушка, дедушка, брат или сестра старше 21 года, потребуется нотариально заверенная доверенность. Также обязательно нужно иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении.
Для большинства туристов из Казахстана, отдыхающих в Египте, ничего не изменится. Однако молодым путешественникам необходимо учитывать новые правила при планировании поездки.
Перерасчёт взносов за обслуживание многоквартирных домов
С 18 октября меняется порядок расчёта минимальных взносов за обслуживание многоквартирных домов. Это ежемесячные платежи, которые платят жильцы многоквартирных домов за уборку подъезда, вывоз мусора, обслуживание лифтов и другие общие услуги.
Что изменится?
Если жильцы не утвердили сами размер взносов или он оказался слишком низким, в таком случае он будет рассчитываться по новой методике. Основа для расчёта – цены на обязательные услуги, подтверждённые минимум тремя коммерческими предложениями.
Взносы будут устанавливаться в МРП и пересчитываться каждый год с учётом инфляции.
Акиматы смогут устанавливать минимальный размер таких платежей.
Что это значит для жильцов?
Если в вашем доме давно не пересматривали плату за обслуживание или она была слишком маленькой – теперь она может вырасти. Новые правила сделаны для того, чтобы взносы соответствовали реальным ценам на услуги.
Льготное финансирование для аграриев
С 1 октября 2025 года в Казахстане стартует приём заявок по обновлённой программе поддержки сельхозпроизводителей – «Кең дала - 2».
Фото: акимат Акмолинской области
Программа позволит аграриям заранее получить финансирование для подготовки к следующему сельхозсезону: закупить ГСМ по выгодной цене, приобрести удобрения,
подготовить технику, обеспечить себя семенами.
Ключевые условия:
- льготная ставка – 5 процентов годовых;
- при нехватке залога – до 85 процентов кредита может быть покрыто гарантией фонда «Даму».
Кредиты можно будет оформить через филиалы Аграрной кредитной корпорации и других партнёрских банков по всей стране.
Отдых и праздники
В октябре казахстанцев ждёт один дополнительный выходной – 25 октября - День Республики. Этот день стал официальным выходным с 2022 года.
Иллюстрация: Tengrinews.kz / Серикболсын Алибеков
В этом году он выпадает на субботу, в связи с чем выходной переносится на понедельник, 27 октября.
Таким образом, в конце месяца можно будет отдохнуть три дня подряд: с 25 по 27 октября включительно. Если вы работаете по стандартному графику (пятидневка), то в октябре вас ждёт 9 выходных дней:
- 4 стандартных уик-энда (суббота и воскресенье);
- плюс один праздничный день – 27 октября.
Казахстанцы, работающие шесть дней в неделю, смогут отдохнуть в октябре 5 дней.
Шанс оспорить запретительный список ОКЭД
У казахстанцев есть шанс до 13 октября повлиять на запретительный список ОКЭД. Министерство национальной экономики опубликовало проект списка видов деятельности, которые с 2026 года не смогут применять упрощённый режим налогообложения.
В так называемый запретительный список ОКЭД вошли 795 видов деятельности. Проект уже доступен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", и все желающие могут до 13 октября 2025 года оставить комментарии, предложения либо оспорить включение определённых видов из ОКЭД в запретительный список.
Это возможность для предпринимателей повлиять на "правила игры", пока документ не утверждён официально.
