Национальный банк Казахстана внес точечные, но принципиально важные изменения в правила работы с банковскими счетами. Новые требования затрагивают как обычных физических лиц, так и самозанятых граждан, а также участников научных и инновационных проектов.

Поправки утверждены постановлением Нацбанка от 31 декабря 2025 года и вступают в силу уже с 11 января 2026 года, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Что изменилось при открытии банковских счетов

В обновленных Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов детализированы требования к заявлениям физических лиц. Теперь при открытии банковского счета гражданин обязан прямо указать, что не будет использовать его для отдельных видов профессиональной и предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено договором с банком.

Речь идет о следующих видах деятельности:

предпринимательская деятельность;

работа в рамках специального налогового режима для самозанятых;

нотариальная деятельность;

адвокатская деятельность;

деятельность по исполнению исполнительных документов;

деятельность по урегулированию споров в порядке медиации.

Таким образом, регулятор усиливает разграничение между личными счетами и счетами, используемыми для получения доходов от профессиональной или коммерческой деятельности.

Отдельные требования для открытия текущего счета

Для открытия текущего счета клиенту теперь необходимо представить в банк разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета. Документ должен быть оформлен в соответствии с:

процедурами казначейского исполнения бюджета;

правилами кассового обслуживания;

процедурами казначейского учета и мониторинга.

Это изменение направлено на усиление финансовой дисциплины и прозрачности операций, связанных с бюджетными средствами.

Уточнения для самозанятых: что потребуется банку

В правила также внесено важное дополнение, касающееся физических лиц, которые открывают текущий счет для деятельности в рамках специального налогового режима для самозанятых.

В этом случае клиент (гражданин или кандас) обязан предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

заявление об открытии счета для самозанятого с применением специального налогового режима в соответствии с главой 77 Налогового кодекса РК.

Таким образом, для самозанятых закрепляется отдельная, более четко регламентированная процедура взаимодействия с банками.

Новые правила для безналичных платежей и эскроу-счетов

Изменения затронули и Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Казахстана. Документ дополнен новым пунктом, касающимся грантового финансирования научных и научно-технических проектов.

Теперь прямо установлено, что при коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности платежи с текущего счета в режиме эскроу, открытого на имя грантополучателя, могут осуществляться:

на банковский счет контрагента (стороны договора);

исключительно на основании заключенного между сторонами договора.

Это правило направлено на упорядочение движения грантовых средств и снижение рисков их нецелевого использования.

Когда изменения вступают в силу

Постановление Национального банка вводится в действие с 11 января 2026 года. С этого момента банки и клиенты обязаны руководствоваться обновленными требованиями при открытии счетов и проведении безналичных операций





