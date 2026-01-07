В Казахстане меняют порядок открытия счетов: Нацбанк ужесточает правила для клиентов банков
Национальный банк Казахстана внес точечные, но принципиально важные изменения в правила работы с банковскими счетами. Новые требования затрагивают как обычных физических лиц, так и самозанятых граждан, а также участников научных и инновационных проектов.
Поправки утверждены постановлением Нацбанка от 31 декабря 2025 года и вступают в силу уже с 11 января 2026 года, сообщает Lada.kz.
Что изменилось при открытии банковских счетов
В обновленных Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов детализированы требования к заявлениям физических лиц. Теперь при открытии банковского счета гражданин обязан прямо указать, что не будет использовать его для отдельных видов профессиональной и предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено договором с банком.
Речь идет о следующих видах деятельности:
- предпринимательская деятельность;
- работа в рамках специального налогового режима для самозанятых;
- нотариальная деятельность;
- адвокатская деятельность;
- деятельность по исполнению исполнительных документов;
- деятельность по урегулированию споров в порядке медиации.
Таким образом, регулятор усиливает разграничение между личными счетами и счетами, используемыми для получения доходов от профессиональной или коммерческой деятельности.
Отдельные требования для открытия текущего счета
Для открытия текущего счета клиенту теперь необходимо представить в банк разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета. Документ должен быть оформлен в соответствии с:
- процедурами казначейского исполнения бюджета;
- правилами кассового обслуживания;
- процедурами казначейского учета и мониторинга.
Это изменение направлено на усиление финансовой дисциплины и прозрачности операций, связанных с бюджетными средствами.
Уточнения для самозанятых: что потребуется банку
В правила также внесено важное дополнение, касающееся физических лиц, которые открывают текущий счет для деятельности в рамках специального налогового режима для самозанятых.
В этом случае клиент (гражданин или кандас) обязан предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление об открытии счета для самозанятого с применением специального налогового режима в соответствии с главой 77 Налогового кодекса РК.
Таким образом, для самозанятых закрепляется отдельная, более четко регламентированная процедура взаимодействия с банками.
Новые правила для безналичных платежей и эскроу-счетов
Изменения затронули и Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Казахстана. Документ дополнен новым пунктом, касающимся грантового финансирования научных и научно-технических проектов.
Теперь прямо установлено, что при коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности платежи с текущего счета в режиме эскроу, открытого на имя грантополучателя, могут осуществляться:
- на банковский счет контрагента (стороны договора);
- исключительно на основании заключенного между сторонами договора.
Это правило направлено на упорядочение движения грантовых средств и снижение рисков их нецелевого использования.
Когда изменения вступают в силу
Постановление Национального банка вводится в действие с 11 января 2026 года. С этого момента банки и клиенты обязаны руководствоваться обновленными требованиями при открытии счетов и проведении безналичных операций
