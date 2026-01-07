Департамент полиции Астаны начал досудебное расследование по факту негативных высказываний граждан, связанных с повреждением Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на запрос мажилисмена Айдоса Сарыма, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: cpc.ru

Что произошло

17 декабря во время заседания Мажилиса депутат Айдос Сарым предложил дать правовую оценку действиям казахстанцев, которые поддерживают нападение на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), и привлечь их к ответственности.

Сарым напомнил, что 29 ноября в 06:06 по времени Астаны морскую инфраструктуру КТК в порту Новороссийска в очередной раз атаковали беспилотные катера. В результате был сильно повреждён выносной причал ВПУ-2, его работа остановлена до окончания ремонта.

Справка: Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, КТК обеспечивает транспортировку нефти с трёх крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. КТК – это основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. Каждый год страна отправляет по нему минимум 60 миллионов тонн нефти. Сейчас Казахстан подсчитывает убытки после атаки.

Что ответили в Генпрокуратуре

Как следует из официального ответа, 17 декабря 2025 года столичный департамент полиции зарегистрировал досудебное расследование по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса — "Разжигание национальной розни". В надзорном органе пояснили, что расследование касается негативных высказываний граждан относительно инцидента с КТК.

"В ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение", — говорится в ответе за подписью генпрокурора Берика Асылова.