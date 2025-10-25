В Казахстане медики предупреждают о скором наступлении сезона ОРВИ и так называемого "гонконгского гриппа", передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Седьмой канал.

Кадр Седьмого канала

С начала текущего эпидемического сезона в Казахстане зафиксированы три лабораторно подтверждённых случая гриппа A - вируса, в народе получившего название "новый гонконгский грипп".

В Комитете санэпидконтроля отмечают, что этот тип вируса отличается быстрым развитием. Симптомы - высокая температура, сухой кашель, ломота и головная боль - могут проявляться уже через 1-2 дня после заражения.

Одной из главных мер защиты остаётся вакцинация: в стране закупили больше двух миллионов доз вакцины, включающей актуальные штаммы. Ею можно привиться и на добровольной основе.

- Для защиты наиболее уязвимых групп населения в рамках ГОБМП единым дистрибьютором закуплено два миллиона 100 тысяч доз вакцин, это вакцина гриппо плюс за счёт средств государственного бюджета. Вакцинация проводится следующим категориям: это детям, состоящим на динамическом наблюдении, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам медико-социальных учреждений для престарелых, лицам с инвалидностью, медицинским работникам, - рассказала руководитель управления контроля за инфекционными заболеваниями Минздрава Айгуль Катренова.

Заболеваемость ОРВИ, тем временем, снижается: за последнюю неделю зарегистрировано 142,5 тысячи случаев - на 13 процентов ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Врачи отмечают - гонконгский грипп - не новый вирус, а один из давно известных штаммов сезонного гриппа. Тем не менее он может представлять серьёзную опасность для уязвимых групп населения.

- В группе рисков находятся дети, беременные женщины, взрослые, которые имеют такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания и так далее. Здесь необходимо проводить профилактические мероприятия, - сообщила руководитель управления СЭС Сатпаева Асель Битаева.

Как отмечают эксперты по питанию и здоровому образу жизни, прививка - не панацея от болезни. Большое значение имеет и отношение к собственному здоровью - поддержание в должном состоянии пресловутого иммунитета.

- Первое - это сон и отдых. Недосып и хроническая усталость только сильно снижают активность иммунитета, и не один витамин не поможет вам компенсировать хроническое переутомление, второе - это питание - очень важно, чтобы в рационе было достаточное количество белка, и третий момент - это тепло и влажность, сухой воздух очень сильно пересушивает слизистые, а слизистые - это первая линия защиты от простуды и вирусов. Регулярное проветривание помещения и обильное, тёплое питье настоев, травяных чаев будет способствовать улучшению вашего иммунитета, - посоветовала нутрициолог Гаухар Байгелова.

На данный момент ситуация с гриппом A находится под контролем врачей - случаев заболевания немного, но и расслабляться не стоит, ведь скоро зима, холода, а значит, эпидсезон ещё будет в самом разгаре.

Напомним, ранее "НГ" сообщала где можно привиться от гриппа в Костанайской области и кого вакцинируют бесплатно.