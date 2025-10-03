В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. О готовности медорганизаций и первых результатах сегодня, 3 октября, на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела госуслуг и информационно-аналитической работы управления здравоохранения акима области Алия БЕКЕНОВА.

Cлева направо: Алия Бекенова, Манар Смагул и Гулим Досумова



15 сентября в регионе стартовала вакцинация групп риска против гриппа. На закуп российской «Гриппол плюс» из местного бюджета выделено 81 млн тенге. Всего приобретено 80 тысяч доз. Вакцинация проводится во всех поликлиниках области, подготовлены прививочные кабинеты и мобильные бригады, обеспечены условия хранения. Бесплатная вакцинация предусмотрена для:

медицинских работников,

детей с хроническими заболеваниями,

воспитанников детских домов,

взрослых из домов инвалидов и интернатов,

лиц с инвалидностью,

беременных женщин в третьем триместре.

Прививка от гриппа настоятельно рекомендуется лицам старше 60 лет и взрослым с хроническими заболеваниями.

С 22 сентября по 3 октября в области привиты около 12 тысяч человек - это 15% от целевой группы.

- В медучреждениях действует строгий санитарно-противоэпидемический режим: работают фильтры для пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа, организован забор биоматериала для лабораторных исследований, усилена дезинфекция помещений, - отметила спикер. - В регионе развернуты 273 инфекционные койки, из которых занято 55 (около 20%). Беременные с ОРВИ и пневмониями не зарегистрированы.

Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим ДОСУМОВА, за 39-ю неделю сезона 2024/2025 года зарегистрировано 3 952 случая ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 475,5 на 100 тысяч населения. Это на 12% ниже, чем неделей ранее (4 494 случая, показатель 540,7).

- Среди заболевших 59,9% - дети до 14 лет (2 361 случай), - пояснила Досумова. - Всего с начала эпидсезона (с 1 октября 2024 года) зарегистрировано 176 846 случаев ОРВИ. Показатель составил 21 277,96 на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого сезона на 7,3% (в 2023/2024 году - 19 761,5).

Общую картину по стране представила заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Астаны Манар СМАГУЛ.

В сентябре в Казахстане зарегистрировано более 500 случаев ОРВИ. Проведено свыше 400 исследований на грипп - его циркуляция пока не выявлена. Однако фиксируется распространение других вирусных инфекций: парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

За счёт республиканского бюджета закуплено более 2 млн доз российской вакцины «Гриппол». На сегодня ею привито более 166 тысяч человек по всей стране. При наличии вакцин иммунизация будет проводиться весь эпидемиологический сезон,в соответствии с национальными и международными рекомендациями.

- Насколько активно в этом году проводится вакцинация против гриппа?

- С 22 сентября по 3 октября в области привито около 12 тысяч человек - это 15% от целевой группы, - ответила Алия Бекенова. - Вакцинация проводится и, конечно, хотелось бы, чтобы она шла быстрее. Но в целом она идёт довольно неплохо - население активно идет вакцинироваться.

- В какой период наиболее эффективно делать прививку?

- Рекомендуется вакцинация в течение всего эпидемиологического сезона, но наиболее эффективна прививка до начала циркуляции вируса гриппа, - отметила Манар Смагул. - Мониторинг показывает, что его активная циркуляция в Казахстане начинается со второй половины ноября. Пик приходится на конец декабря - начало января. В Костанайской области циркуляция обычно начинается чуть позже, но важно, чтобы прививку сделали своевременно - до конца декабря.

- Прививочная кампания должна была начаться 15 сентября, но стартовала позже. Успеете ли создать коллективный иммунитет? - спросил корреспондент «НГ».

- Да, кампания началась чуть позже из-за проблем с логистикой и доставкой вакцины, - ответила Смагул. - Но мы успеваем провести её до начала циркуляции гриппа по Казахстану.

Фото предоставлено РСК