По результатам проверки инспекция установила, что предприятие осуществляло забор воды из скважины в селе Перцевка (городская администрация Рудного) без действующего разрешения на специальное водопользование.

Фото с сайта 2gis.kz

- Разрешение было выдано в 2014 году и утратило силу в 2019-м. После этого инспекция неоднократно направляла уведомления о необходимости продления, однако водозабор продолжался, - сообщил «НГ» и. о. руководителя Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Айдар МЫРЗАХМЕТОВ. - Согласно данным первичного учета, в период с 2019 года по третий квартал 2025 года объем забранной воды со скважины составил 72,17 тыс. кубометров. За нарушение требований законодательства предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 141 КоАП РК («Осуществление специального водопользования без разрешения») и оштрафовано на 1 671 100 тенге.

Проверки и динамика нарушений

По информации инспекции, в этом году проведено 35 проверок в области охраны и использования водного фонда. К административной ответственности привлечены 1 физическое и 10 юридических лиц, общая сумма штрафов составила 4 797 040 тенге. Из них за незаконное специальное водопользование по статье 141 КоАП оштрафовано 5 водопользователей на сумму 2 339 540 тенге.



Для сравнения: в 2024 году проведено 59 проверок, тогда к ответственности привлекались только три нарушителя на сумму 188 292 тенге.



- С учетом дефицита водных ресурсов инспекцией проведена прогнозная оценка водных объектов, на которых возможны риски самовольного водопользования, - пояснил Мырзахметов. - На основе этой оценки сформирован перечень объектов для проверок и график их проведения.

Как получить разрешение на водозабор

Разрешение на специальное водопользование является государственной услугой, которую можно оформить через портал e-license.kz. Услуга предоставляется бесплатно, срок рассмотрения - 10 рабочих дней.



Для получения разрешения необходимо подать электронные копии:

паспорта водохозяйственного сооружения, гидромелиоративных систем или устройств;

документа, содержащего сведения о наличии средств учета забора воды.

Для переоформления разрешения будет нужна электронная копия подтверждающих документов об изменении наименования юридического лица и (или) изменении его местонахождения, изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица, перерегистрации индивидуального предпринимателя;

А для продления разрешения - электронная копия документа, содержащего сведения о наличии средств учета забора воды.



По вопросам оформления разрешений водопользователи могут обращаться в Тобол-Торгайскую бассейновую инспекцию по телефону 50-10-95 (код Костаная - 8-714-2).



Напомним, ранее «НГ» сообщала, что штраф в размере 1,7 млн тенге, назначенный «Рудненскому водоканалу», стал крупнейшей санкцией, наложенной Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией с начала 2025 года.