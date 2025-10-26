Моё детство на ул. Ленина, 145 (сейчас - пр. Аль-Фараби, дом прямо у железнодорожного вокзала) было в 1970-х напичкано развесёлыми авантюрами: например, поглазеть всей ватагой на прибывший из Караганды маневровый паровоз-раритет, или на этапируемых зеков, или укатить грузовую тележку из почтового отделения, а потом тикать от сторожа-матерщинника (не повторять!) – и всё это под вечно бубнящую громкую связь диспетчеров, осмотрщиков и дежурных по сортировочным горкам…

Ретрофлексия – не лучшая склонность. Но именно она отправила меня на презентацию книги «Железная дорога Костанайского региона, 1904–2024» в «толстовку» - а где ещё презентовать великие книги, как не в ОУНБ?

Прибытие поезда: как нам везёт с 1913-го

120-летняя железнодорожная история Казахстана запозднилась в Костанайской области, въехав сюда на первом поезде лишь в конце 1913 года. Этому предшествовала стратегически важная работа по прокладке Оренбург-Ташкентской железной дороги и разработке Троицк-Кустанайской линии Самаро-Златоустовской ЖД «протяжением около 167 вёрст и стоимостью вместе с подвижным составом около 8 913 600 рублей». Все эти факты, вытянутые из архивной пыли, стали с изданием 663-страничного справочника, коему не было подобных, нашим с вами достоянием: пошёл в библиотеку – и читай. А хочешь – дипломную пиши или диссертацию.

Я намерен лишь чуть расцветить картину этого эпического начала тем, чего в фолианте нет: во-первых, музейных фото с названием «Открытiе Кустанайской ж-д. Встрѣча пер. поѣзда 1 Декабря 1913 г.»

Фото предоставлено Костанайским историко-краеведческим музеем

Во-вторых, о том периоде осталось мало воспоминаний очевидцев – все-таки сколько лет пролетело! Но мне посчастливилось знать Фёдора Спиридоновича СИДОРИНА, который на этом «прибытии поезда» лично присутствовал совсем молодым хлопчиком. В 2004-м, когда костанайскому старожилу был 101 год, он рассказал мне эпизод сей исторической сцены, который запомнился лично ему:

- Как приехал первый паровоз? Прибыли казахи на лошадях на ярмарку – наверное, сотни полторы-две, все верховые. И приехали посмотреть – никто ж не знал железную дорогу, и они тоже не видели. А поезд как «ту-ту!». И лошади у них – на дыбы, побежали во все стороны. А они не могут их удержать – так пугались лошади сигнала, гудков... Сначала пассажирских не было поездов, грузовые только ходили, одна линия была, и всё. Ни станции никакой не было, ничего не было, даже круга, на который паровоз бы зашёл, чтобы развернуться и ехать в Троицк «головой». Круг потом, после сделали.

Ещё одно музейное свидетельство. Строительство водонапорной башни. 1913 г.

Это что за остановка?

Знаете, как началась история книги?

- Нас как-то раз пригласили в одну библиотеку на территории области, не скажу какую, - рассказывает председатель костанайского регионального совета ветеранов-железнодорожников и одна из редакторов издания Раушан АБИШЕВА, - и показали совсем небольшой буклетик с несколькими фактами о нашей железной дороге. Нам это показалось несправедливым, и это стало одной из причин подготовки и написания книги. А инициатива – от совета ветеранов.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

При подготовке книги авторы провели огромную работу – для этого потребовалось основательно посидеть в «Музее боевой и трудовой славы» железнодорожников, в архиве Костанайского отделения дороги, использовать материалы от филиалов АО «НК «ҚТЖ», десятки книг и статей…

Итог работы редколлегии из восьми специалистов и консультантов – фолиант в 663 страницы с биографиями примерно 2 000 известных сотрудников отделения дороги и подробным историческим рассказом, который разбит на периоды и темы. Например, «История образования, становления и развития железных дорог Казахстана и Костанайского региона», «История хозяйств Кушмурунского и Костанайского отделений, «История дочерних и общественных организаций». Перечислять реально долго, но при желании можно найти всё, что потребуется.

Раушан Абишева: "Любая железная дорога - это большая система" / Фото Эдемау КАИПОВОЙ

- Некоторые станции – сами история, - отметила редактор издания. - Например, станцию Кушмурун построили в 1939-м, когда было остро необходимо создать движение на линии Акмолинск – Карталы для перевозки угля в Магнитогорск. Потом к ней появились станции Тобол, Есиль, Аркалык…

Фото Эдемау КАИПОВОЙ

Разговор о поезде

- Когда к нам в 1960-м пришёл руководить дорогой Бертран Иосифович Рубинштейн, - рассказала на презентации книги Раушан Абишева, - мощно развилась вся структура. Локомотивное депо, дом культуры, здание отделения дороги, школы, детские сады, железнодорожная больница – всё это относилось к железной дороге и прекрасно функционировало. Это было колоссальное изменение структуры не только дороги, но и местной промышленности. Ведь любая железная дорога – это большая система. Не просто «вокзал – поезд - билет - место назначения». У нас больше сорока структурных подразделений: это и энергетики, и связисты, и пожарные, и санэпидемстанция… И все готовят очередной поезд к очередной отправке. И это начинается с 1 декабря 1913 года…

- Читатели часто интересуются, например, историей предприятий или отраслей, - заметил заведующий информационно-литературным сектором отдела краеведческой литературы ОУНБ им. Л. Толстого Алексей ОЛЕКСЮК. - И библиотека, как информационный центр, обязана отвечать на эти запросы. Другое дело, что подобные справочные публикации далеко не часто доступны в нашем фонде. Поэтому мы всегда рады таким изданиям.

Алексей Олексюк: "Мы обязаны отвечать на запросы читателей" / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Авторы упомянули о совсем недавних событиях в нашем железнодорожном мире - например, об открытии движения на линии «Аркалык – Шубарколь» или на ветке «Алтынсарино – Хромтау». Капитальный ремонт станции Костанай, правда, в издание не вошёл.

- Костанайский вокзал реконструируют на деньги бюджета, - сообщила Раушан Абищева. - У нас в области в Рудном, Аркалыке Кушмуруне и других по всей стране при поддержке правительства идёт реконструкция или капитальный ремонт. У нас на станции будут лифты, всё в новом формате. И музей сохранится. Наш регион – зерновой и промышленный. Главная роль в транспортировке того, что мы производим, отдаётся железной дороге. Через нас лежит путь транспортировки грузов как на запад, так на восток и юг.

Фото Эдемау КАИПОВОЙ

Костанайский филиал – это примерно 6000 сотрудников да ещё 3000 ветеранов, а издание энциклопедии об их жизни – это не просто рассказ о рельсах и поездах. Это погружение в мир, в котором каждое путешествие оставляет след. Каждый раз, собирая чемодан, чтобы отправиться в путь, мы невольно становимся частью большого потока истории, которой наполнены рельсы.