Именно с таким заголовком попался рецепт члену нашего кулинарного клуба Ксении. Заманчивой казалась и перспектива обойтись всего двумя продуктами. Это не считая воды.

Этот простой десерт хорош как сам по себе, так и в различных вариациях

Некоторые кулинары в Сети называют десерт аналогом белевской пастилы. Но все же это не она.

- Для приготовления лучше всего подойдут сладкие яблоки. Чистим, удаляем серединку, режем на крупные куски и готовим пюре, - рассказывает Ксения. - Это можно сделать разными способами, я его делала на плите, в небольшой кастрюльке. К яблокам добавила буквально одну-две столовые ложки воды, чтобы они в начале тушения не пригорели. Готовые яблоки пюрируем блендером до однородной массы.

Второй ингредиент рецепта - желатин. Им лучше заняться до яблок: залить холодной водой и дать набухнуть.

- По рецепту на 600 г очищенных яблок требовалось 40 г желатина и 80 г воды. Я делала половинную порцию, - отмечает Ксения, - но воды взяла немного больше - 55 г, так как показалось, что ее недостаточно.

Когда яблочное пюре будет готово, набухший желатин надо растопить. Можно на водяной бане, а можно в микроволновой печи, только не дайте ему закипеть.

Вливаем желатин в яблоки и тщательно взбиваем миксером. Минут 10, не меньше. Масса должна увеличиться в объеме и побелеть. Выкладываем ее в емкость. Если форма стеклянная или пластиковая, а не силиконовая, лучше выложить пищевой пленкой, - так будет легче доставать. И отправляем в холодильник до застывания.

Десерт получается нежным и очень низкокалорийным. Хороший бонус для тех, кто следит за питанием или хочет порадовать маленьких детей.

Если яблоки недостаточно сладкие, можно добавить сахар по вкусу. Он же пригодится, когда для цвета разбавите яблочное пюре клубникой или вишневым соком. Ну а если заранее испечь корж с бортами из песочного теста, то такое простое суфле станет для него хорошей начинкой.

Фото Ксении