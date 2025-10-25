Готовясь к зиме, рыба жирует, набирая вес. В это время ее главной потребностью становится богатый белком живец.

По щучьему хотению

Когда щука ждет от рыбака живца? Всегда! Потому что его она хочет с момента рождения и до последних минут жизни, это ее постоянная пища. Конечно, и спиннинговые насадки щукарями не отменяются, но эта бутафория не всегда успешно работает. Особенно сложно обмануть ею крупную хищницу. Живец же работает всегда, в любое время года и на всех водоемах, где есть пятнистая «торпеда». В этом мы с Сабанеем убеждались неоднократно, а потому с некоторых пор спиннинг у нас не в приоритете.

Местами койбагарская вода подступает прямо к дороге

Да, щучья рыбалка на живца - дело хлопотное. Белковый продукт для ее величества мы с Сабанеем заготавливаем заранее на тобольских карасиных старицах вблизи Костаная. Стараемся наловить мелкого карасика столько, чтобы хватило на несколько рыбалок. Держим щучий «деликатес» в больших емкостях с подключенными компрессорами и помпой. Летом - во дворе дома, зимой - в утепленном гараже.

До позапрошлогоднего тобольского паводка ловили красноперого карасика на тобольских старицах в районе амангельдинской плотины. Но тобольский бунт оказался беспощадным: живцовый карась из тех мест уплыл в «синее море», оставив вместо себя окуня и ротана. Сейчас за живцовым карасем приходится ездить гораздо дальше. Недавно нашли его на одном из прудов вблизи Молокановки. Здесь, наряду с самым активным и живучим красноперым щучьим деликатесом, ловится серебристый и желтый.

Дорога жизни

Прихватив живца-карасика, отправляемся в Карасуский район на Койбагар. Повинюсь: за несколько десятилетий нашей с Сабанеем рыбацкой жизни мы ни разу не удосужились порыбачить на этом легендарном озере. Хотя очень заманчивую информацию оттуда я получаю регулярно.

Не зная водоема, «падаем на хвост» своим друзьям-рыболовам - койбагарским завсегдатаям - и выезжаем из города в три часа ночи. Большую часть дороги едем по комфортному, местами совершенно свежему асфальту. Но километров за 20-25 до Карасу ползем по гравию, объезжая рытвины и подскакивая на кочках. Перед въездом в районный центр поворачиваем направо, несколько км двигаемся по асфальту, потом часть пути преодолеваем по полевой и только к рассвету добираемся наконец до озера.

Весь этот путь мы проехали в ночной тьме, даже не подозревая, какой шок нас ждет, когда этой же дорогой мы будем возвращаться через несколько часов днем и увидим то, что скрывала от наших глаз ночь.

Да, озеро безгранично. Теперь в этом я убедилась сама. Там, откуда мы заплывали, берег просматривался справа, слева же была бесконечность. Эту водную бесконечность мы обнаружили и после рыбалки на пути домой. Интересно, что по дороге к Костанаю, выбравшись с полевой на трассу, мы доехали до Карасу по степи: Койбагар остался довольно далеко. Но, немного отъехав от районного центра, вдруг снова… обнаружили озеро. Койбагарская вода простиралась до линии горизонта, хозяйничая на бывших полях и подступая к самой дороге. Причем несколько километров пути Койбагар плескался прямо-таки в полутора метрах от колес нашего авто, которое так и норовило сползти вниз с этой дороги жизни. Особенно неприятно и нервно было тогда, когда попадались встречные груженые КамАЗы, с которыми приходилось разъезжаться почти впритирку, ночью встречных машин не было. Но чрезмерно нервным стал участок, когда вода оказалась с двух сторон дороги-грейдера, который сейчас еще и ремонтируется.

О том, что Койбагар - стихия нешуточная, нам сигнализировали не только огромные затопленные площади бывшей пашни, но и торчащие из воды части огромных упавших столбов линий электропередачи. Проблемные участки, которые мы преодолевали со скоростью 5-10 км в час, тянулись мучительно долго, а когда наконец испытание закончилось, мы поняли, что в следующий раз на Койбагар поедем, только когда дорога станет менее опасной.

Виновата ли я?

Койбагарская щука, конечно, о такой дороге даже не подозревала и виноватой себя не чувствовала. Она хотела мяса, и это было ее главной заботой. Да, их зубастое высочество осенью очень капризно ведется на спиннинговые насадки, предпочитая живца. И она его от нас получила.

Сокровища Койбагора

Сейчас, когда время несколько притупило негатив тех дорожных эмоций, чаще вспоминается сама рыбалка. А она была замечательной!

Тогда по пробитой озерной протоке среди густого тростника мы выплыли на своей посудине к заливу, затем проплыли еще метров 100, периодически измеряя глубину. Озеро мы не знали, так что надеяться оставалось исключительно на свою «чуйку» и свой опыт щучьей рыбалки. Мы твердо знали, что, во-первых, в это осеннее время зубастую надо искать на глубине, во-вторых, живец у нее в приоритете. Заливы попадались один интереснее другого. Кое-как преодолев буриданов синдром, наконец тормозим на глубине в 4 м. Время - около семи утра. Где-то вдалеке маячит какой-то щукарь, который пытается ловить щуку на спиннинг.

Расставляем жерлицы с живцом по «стенке» густого тростника метрах в 30 одна от другой. При установке третьей по счету вдруг слышим резкий звук колокольчиков с первых двух. Красивое начало! Перестав возиться с третьей жерлицей, спешно плывем к первой. Здесь нас ждет щука килограмма под три, вторая слегка меньше, но тоже классная. Снова заряжаем новым живцом сработавшие щуковки и ставим третью, четвертую, пятую.

Потом пристраиваем лодку на противоположной стороне залива так, чтобы были заметны все наши жерлицы, потому что звуки колокольчиков не всегда слышны издалека, а щучьи хватки, когда тростник начинает ходить ходуном, не заметить невозможно. Теперь можно расчехлить и установить удочки. Они у нас специальные и исключительно на щуку: шестиметровые телескопички с кольцами и безынерционной катушкой, с леской 0,50. Поплавок яркий, стограммовый, крепится стопорными резинками. На конце основной лески через карабин-вертлюжок прикрепляется груз (80 г). Между ним и поплавком - скользящий поводок длиной 45 см для насадки живца, закрепленный четырьмя стопорными резинками сверху и снизу. Для регулирования глубины поплавок и поводок свободно передвигаются вверх и вниз.

Признаюсь: щучья рыбалка на удочку с живцом для меня самая азартная. Мне нравится глазеть на огромный алый поплавок, «живой», потому что его постоянно подергивает скрытый под водой суетливый живец. Нравится ощущать резкий прилив адреналина, когда поплавок вдруг начинает подпрыгивать, а потом неожиданно резко двигаться, утопая в воде. Подсечка! В висках стучит, удочка сгибается в дугу. Щука - не ленивый карась, она подготовленный, уверенный в себе боец-профессионал. В такие моменты щукарь испытывает истинный спортивный азарт борьбы. Это честное единоборство, на равных.

В тот день с семи утра до двух дня на удочку и жерлицы мы поймали 9 отличных койбагарских щук. Дольше рыбачить не было возможности, но удовольствия, адреналина и результата нам хватило. Пробираясь к берегу, мы встречали спиннингистов. Улова у них, увы, не было.

Фото автора

