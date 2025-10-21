В суде первой инстанции предпринимателя обвиняли в том, что в 2023 году она достигла порога НДС, когда надо встать на учет, но не сделала этого. Однако областная судебная коллегия нашла нарушения в налоговой проверке, которая легла в основу дела.

Иллюстративное фото pixabay.com

Напомним, согласно материалам дела Лисаковского городского суда, управление государственных доходов выяснило, что с января по май 2023 года доход ИП превысил пороговое значение оборота для обязательной регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС) – более чем в 20 000-кратном размере месячного расчётного показателя (МРП). При этом, предприниматель якобы не подала заявление о постановке на НДС-учёт в течение 10 рабочих дней после окончания месяца, в котором произошло превышение.

Уведомление госорган отправил 15 февраля 2025 года, а на учет предпринимательница встала 24 апреля. Тогда ответчик признала свою вину и горсуд назначил ей штраф в 67,5 млн тенге.

Однако Костанайский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не согласился с выводами суда первой инстанции.

- Выяснилось, что основанием для возбуждения дела послужил акт внеплановой тематической налоговой проверки, проведённой по факту отсутствия регистрации по НДС. Однако на момент назначения и начала данной проверки ИП уже состоял на учёте по НДС, - сообщает пресс-служба. - Таким образом, проведение внеплановой проверки по указанному основанию признано необоснованным, а полученные в ходе проверки материалы – недопустимыми доказательствами. Нарушения положений Предпринимательского и Налогового кодексов при проведении проверки послужили основанием для прекращения производства по делу за отсутствием состава правонарушения.

Постановлением апелляционной коллегии постановление суда первой инстанции отменено, а административное производство прекращено.

Постановление вступило в законную силу.