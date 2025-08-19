Сумма дохода предпринимательницы Ч. в 2023 году превысила порог, достигнув которого она должна была встать на учет по налогу на добавленную стоимость. Женщине следовало самостоятельно подать заявление в налоговую, но она не сделала этого. А в 2025 году сокрытие доходов выявило управление госдоходов про проверке.

Иллюстративное фото pixabay.com

Дело о сокрытии объектов налогообложения (ч. 5 ст. 275 КоАП РК) и нарушении срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе (ч.3 ст. 269 КоАП РК) рассмотрел Лисаковский городской суд.

- Представитель управления государственных доходов пояснил, что 15 февраля 2025 года в адрес предпринимателя было вынесено уведомление об устранении нарушений налогового законодательства, - сообщает пресс-служба областного суда. - 24 апреля 2025 года также вынесено уведомление о нарушениях и установлено неправомерное применение специального налогового режима. На учет по НДС индивидуальный предприниматель Ч. встала 24 апреля 2025 года, тем самым оборот с момента непостановки на учет составил более 450 млн тенге.

Ч. свою вину признала в полном объеме.

За нарушение сроков постановки на учет санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 50 МРП, за сокрытие объектов налогообложения - штраф в размере 15% от суммы оборота за период не постановки на учет.

- Обстоятельствами, смягчающими ответственность правонарушителя, судом признаны признание вины и совершение правонарушения впервые, - говорится в пресс-релизе суда. - При этом судом был снижен размер штрафа в пределах, предусмотренных ст. 829-11 ч. 2 КоАП, в результате чего общая сумма штрафа составила 67 677 975 тенге.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.