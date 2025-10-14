Матчи 7-го и 8-го туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026 «Аят» проводил в Актау против местного «Каспия». Хозяева этих матчей пока не проигрывали дома, хотя и провели лишь две встречи на паркете «Халык арены», сыграв вничью и победив при этом довольно сильного соперника - «Атырау».

Так играют против капитана «Аята» Азата Валиуллина / Фото instagram.com/mfccaspiy

Первый матч начался с «холодного душа» для актауской команды - уже на первой минуте в ворота «Каспия» был назначен штрафной удар по центру метрах в 9-ти от ворот. Исполнить стандарт взялся Жеже, но бить не стал, а откатил мяч налево своему защитнику Ерсултану Сагындыкову, который низом послал мяч в сетку ворот, открыв счет.

На 9-й минуте молодой нападающий рудничан Заур Гайдаржи отобрал мяч на половине площадки соперника у защитника актаусцев Армана Каражанова и, убежав один на один с вратарем, переиграл Ивана Билимова на линии штрафной площади, удвоив преимущество гостей.

Авторы первых голов в своих командах в первой встрече - Ерсултан Сагындыков и Батырхан Кенжегали / Фото instagram.com/mfccaspiy

Менее чем через минуту отличился и капитан «Аята» Азат Валиуллин, который во всех шести стартовых матчах ни разу не уходил с площадки без забитого гола.

За три минуты до перерыва Батырхан Кенжегали со штрафного удара отквитал один мяч. Ровно через минуту после розыгрыша углового удара Антон Колесов головой переправил мяч в сетку ворот гостей и вернул интригу в матч. А еще через 20 секунд в ворота «Аята» был назначен дабл-пенальти, и 10-метровый штрафной удар реализовал Газиз Нагашыбай, поразив правую «девятку». И команды ушли на перерыв при счете 3:3.

На шестой минуте второго тайма Жеже после передачи Валиуллина вновь вывел «Аят» вперед. За 42 секунды до окончания матча в воротах гостей побывал четвертый мяч. При розыгрыше штрафного удара мяч от ноги капитана «Каспия» Ерлана Каракулова попал в перекладину, затем отлетел в пол и вылетел на площадку. После долгих споров этот гол не был засчитан, так как арбитры матча определили, что мяч полностью не пересек линию ворот. А когда оставалось играть всего две секунды, точку в матче поставил Валиуллин, зафиксировав первое домашнее поражение «Каспия» - 3:5 (3:3).

Защитник «Аята» Антон Рындин встречает нападающего «Каспия» Райымбека Жуму / Фото instagram.com/mfccaspiy

Во втором матче игроки актауского клуба сыграли практически без ошибок, еще до перерыва проведя в ворота рудничан два безответных гола. Авторами забитых мячей стали Ербол Сауербаев, отличившийся на 11-й минуте, и Газиз Нагашыбай, во второй раз огорчивший вратаря «Аята» Артура Галиханова на 18-й минуте.

Через четыре минуты после возобновления игры Сауербаев оформил дубль, сделав счет разгромным. А на 34-й минуте Батырхан Кенжегали довершил разгром «Аята», впервые в сезоне ушедшего с паркета без забитого мяча - 4:0 (2:0).

Поделив очки с «Каспием», рудненский клуб сохранил за собой четвертую строчку в турнирной таблице, набрав, как и «Кайрат», 16 очков, но уступая алматинскому клубу по разнице забитых и пропущенных мячей. А действующий чемпион только в этих турах забил 16 голов, дважды с одинаковым счетом 8:1 переиграв в Алматы «Актобе», для которого эти поражения стали первыми в чемпионате, но не смогли сместить команду со второго места.

Лидирует же в чемпионате «Семей», потерпевший в восьмом туре первое поражение, уступив на своем паркете «Атырау» со счетом 2:3, выиграв накануне - 4:3. Немного улучшила свои позиции в чемпионате «Астана», принимавшая шедшего после шести туров третьим клуб «Тулпар» и сумевшая одержать первые победы в новом сезоне - 4:3 и 4:2. Открыл счет своим победам и «Шымкент», не имевший очков после первых шести туров, поделив очки с «Жетысу» - 4:3 и 4:6. Сравнялись по набранным очкам «Караганда» и «Байтерек», в поединках между которыми в Караганде были зафиксированы результаты - 5:3 и 1:1.

Матчи 9-го и 10-го туров пройдут 25 и 26 октября. «Аят» в этих турах будет принимать на домашнем паркете действующего чемпиона - «Кайрат».