Некоторые из них не используются 30 лет, среди заброшенных зданий есть бывшие магазины, административные помещения и спорткомплексы. Но теперь все они ремонтируются под одно конкретное назначение.

Так называемые досуговые центры - судя по всему, одна из ведущих идей в головах акиматов сел и районов области в отношении заброшенных зданий. Что они из себя представляют, рассказал аким Костанайского района Олжас НУРГАЛИЕВ 14 октября на совещании в областном акимате.

- В рамках развития инфраструктуры сел в районе ведется активная работа по ремонту зданий четырех досуговых центров, - сообщил он. - На сегодня завершились ремонтные работы двух досуговых центров - в селах Московское и Александровка. Вв селе Московское - в здании бывшего магазина промышленных товаров 1981 года постройки, которое пустовало более 30 лет. Сегодня это здание преобразовано в современный досуговый центр, где будут организованы шахматный клуб, кружок хореографии для детей, а также уютная зона для общения и отдыха старшего поколения. Аналогичная работа проведена в селе Александровка - в здании бывшего спортивного комплекса, которое не использовалось более 15 лет. Здесь открыты секции борьбы, настольного тенниса, шахмат. В селе Айсары до конца года будут завершены ремонтные работы по зданию бывшего административного помещения. После завершения работ двухэтажное здание преобразуется под современный центр досуга, где на первом этаже разместится центр активного долголетия, будет функционировать коворкинг-зона для старшего поколения, кабинет для настольных игр, зал хореографии, а также актовый зал вместимостью 60 человек. На втором этаже предусмотрены спортивный зал для занятий борьбы с раздевалкой и душевой, сельская библиотека, а также кабинет домбры и студия вокала. Кроме того, в селе Надеждинка ведется ремонт бывшего спортивного комплекса, где также планируется организация кружков и секций для детей, молодежи и пожилых людей. Завершение ремонтных работ планируется на следующий год.

По словам Нургалиева, все ремонтные работы проводятся совместно за счет государстванных и частных средств.

- При активном участии сельхозтоваропроизводителей района, - пояснил аким. - Это позволяет вовлекать местный бизнес в развитие социальной инфраструктуры и решать задачи благоустройства на основе партнерства государства и предпринимателей.

Фото - кадры трансляции совещания