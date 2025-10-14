Казахстанцы гибнут из-за плохих дорог – депутат
Низкое качество дорожного покрытия является одной из ключевых причин смертельных аварий в Казахстане. С таким заявлением на правительственном часе выступил депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев, передаёт Tengri Auto.
Фото:depositphotos.com
Как сообщил депутат, по данным Всемирного экономического форума, в 2024 году Казахстан занял 90-е место из 119 стран по качеству дорог. По оценкам экспертов, около 30 процентов всех ДТП в стране происходит именно из-за плохого состояния покрытия.
"Кроме того, нередко отсутствует дорожная разметка, в том числе линии, обозначающие встречные направления движения. Это становится причиной выезда автомобиля на полосы встречного движения, и, как следствие, гибнут десятки людей", — подчеркнул Сарсенгалиев.
Депутат раскритиковал существующую систему ремонта, указав на порочную практику ямочного латания дорог.
"Попытки устранить выбоины одной лопатой асфальта, так называемый ямочный ремонт, по сути, не решают проблему, а лишь маскируют ее на короткое время", — заявил депутат.
Отдельной проблемой Сарсенгалиев назвал недостатки в проектировании новых дорог. По его словам, в этот процесс не вовлекаются органы, отвечающие за безопасность дорожного движения. В результате даже новые трассы могут иметь опасные недочеты, которые закладывают основу для будущих аварий.
Напомним, Казахстан оказался на третьем месте в мире по смертности в ДТП - выше только Россия и США. За девять месяцев текущего года на дорогах Казахстана погибло больше 1 600 человек, еще свыше 35 000 получили травмы.
Помимо этого, по данным МВД, с начала года число ДТП увеличилось на 42 процента, количество пострадавших выросло на 52 процента.
При этом в министерстве отметили, что 90 процентов ДТП в Казахстане связаны именно с ошибками водителей. Ведомство связывает это с отменой лицензирования автошкол в 2018 году и появлением онлайн-самоподготовки.
Тогда в правительстве предложили другие меры:
- лицензировать автошколы;
- бороться с нелегальными перевозчиками;
- строить больше многополосных дорог;
- добавить пешеходные переходы, тротуары и освещение;
- расширить сеть камер и подключить дроны для контроля.
