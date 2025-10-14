Низкое качество дорожного покрытия является одной из ключевых причин смертельных аварий в Казахстане. С таким заявлением на правительственном часе выступил депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев, передаёт Tengri Auto.

Фото:depositphotos.com

Как сообщил депутат, по данным Всемирного экономического форума, в 2024 году Казахстан занял 90-е место из 119 стран по качеству дорог. По оценкам экспертов, около 30 процентов всех ДТП в стране происходит именно из-за плохого состояния покрытия.

"Кроме того, нередко отсутствует дорожная разметка, в том числе линии, обозначающие встречные направления движения. Это становится причиной выезда автомобиля на полосы встречного движения, и, как следствие, гибнут десятки людей", — подчеркнул Сарсенгалиев.

Депутат раскритиковал существующую систему ремонта, указав на порочную практику ямочного латания дорог.

"Попытки устранить выбоины одной лопатой асфальта, так называемый ямочный ремонт, по сути, не решают проблему, а лишь маскируют ее на короткое время", — заявил депутат.

Отдельной проблемой Сарсенгалиев назвал недостатки в проектировании новых дорог. По его словам, в этот процесс не вовлекаются органы, отвечающие за безопасность дорожного движения. В результате даже новые трассы могут иметь опасные недочеты, которые закладывают основу для будущих аварий.

Напомним, Казахстан оказался на третьем месте в мире по смертности в ДТП - выше только Россия и США. За девять месяцев текущего года на дорогах Казахстана погибло больше 1 600 человек, еще свыше 35 000 получили травмы.

Помимо этого, по данным МВД, с начала года число ДТП увеличилось на 42 процента, количество пострадавших выросло на 52 процента.

При этом в министерстве отметили, что 90 процентов ДТП в Казахстане связаны именно с ошибками водителей. Ведомство связывает это с отменой лицензирования автошкол в 2018 году и появлением онлайн-самоподготовки.

Тогда в правительстве предложили другие меры: