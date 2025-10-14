Минувшей ночью в столице Северной Македонии городе Скопье прошел матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, в котором команда этой страны принимала национальную сборную Казахстана.

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип выигрывает борьбу за мяч у полузащитника турецкого клуба «Коджаэлиспор» и сборной Северной Македонии Дарко Чурлинова / Фото kff.kz

Сборная Северной Македонии в предыдущем туре сенсационно сыграла вничью (0:0) в выездном матче с командой Бельгии и возглавила турнирную таблицу в группе «J». А занимающая четвертое место сборная Казахстана отправились в Скопье после разгромной домашней победы над сборной Лихтенштейна (4:0), имея в активе 6 очков и ровно столько же уступая лидеру. В первом матче квалификации между этими командами, прошедшем в июне в Астане, хозяева минимально уступили (0:1).

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов выпустил в стартовом составе на поле стадиона «Тоше Проески» вратаря Мухаммеджана Сейсена, защитников Яна Вороговского (оба - «Астана»), Нуралы Алипа («Зенит», Россия, капитан команды), Алибека Касыма и Багдата Каирова (оба - «Актобе»), полузащитников Динмухамеда Карамана, Исламбека Куата (оба - «Женис») и Бактиера Зайнутдинова («Динамо» Москва, Россия) и нападающих Галымжана Кенжебека, Ивана Свиридова (оба - «Елимай») и Ислама Чеснокова («Тобол»).

Казахстанцы с первых минут стали остро играть впереди, и почти сразу же заработали угловой удар на левом фланге, но обострения он не принес. На 4-й минуте Свиридов помешал вратарю хозяев выбить мяч, который подобрал Чесноков и метров с 20-ти пробил по воротам. Но голкипер испанской «Валенсии» Столе Димитриевски в падении поймал мяч, хотя и сделал это со второй попытки.

А на 19-й минуте казахстанцы упустили явную возможность открыть счет. После атаки по левому флангу Алип пробросил мяч себе на ход, на скорости ворвался в штрафную площадь и сделал навесную подачу над вратарем на дальнюю штангу, откуда Чесноков головой в прыжке с метра от ворот пробил над перекладиной. Через три минуты Кенжебек пробил по воротам с трех метров от левого угла штрафной площади, но мяч попал точно в руки вратарю.

Хозяева в ответной атаке создали первый опасный момент у ворот сборной Казахстана, когда полузащитник чешского клуба «Богемианс 1905» из Праги Милан Ристовски после подачи с левого края пробил из центра штрафной площади головой, но Сейсен легко поймал мяч под перекладиной.

На 26-й минуте казахстанские футболисты, в полтора раза больше владевшие к этому моменту мячом, провели атаку по левому краю, защитники выбили мяч, но его подобрал в центре Куат и метров с 25-ти пробил по воротам. Этот удар заблокировал защитник клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» Дарко Велковски. Мяч отлетел к Каирову, который ударом с ходу с 20-ти метров пробил рядом с правой «девяткой».

На 34-й минуте опасный момент возник уже у ворот гостей. После подачи справа Ристовски пробил с лету в падении от правого угла вратарской площадки в ближний нижний угол ворот, но Сейсен в броске выбил мяч на угловой. А после подачи со стандарта Велковски головой пробил в тот же угол ворот, и вновь Сейсен отбил мяч, после чего хозяева разыграли еще один угловой удар. На этот раз розыгрыш завершился ударом головой Ристовски с линии вратарской площадки, но мяч пролетел рядом с левой штангой.

За минуту до перерыва, выбив мяч после розыгрыша углового удара у своих ворот, казахстанские футболисты провели быструю контратаку, которую завершил ударом с линии штрафной площади из района ее левого угла Кенжебек, но отскочивший от газона мяч отбил вратарь сборной Северной Македонии и затем со второй попытки поймал его.

После перерыва хозяева заиграли заметно активнее, и на 52-й минуте после подачи от правой боковой линии Ристовски пробил с лету в ближний угол ворот, но Сейсен отбил мяч.

А на 54-й минуте счет был открыт, и сделали это гости. После подачи Кенжебека слева Вороговский сделал подачу от угла штрафной площади, и перед вратарской площадкой Свиридов, опередив вратаря соперника, в прыжке головой отправил мяч к дальней штанге. А там Караман, оказавшийся между защитником эмиратского клуба «Аджман» Джоко Зайковым и защитником чешского клуба «Словацко» Андреем Стойчевски, пробил по воротам в падении через себя с двух метров и мяч влетел в сетку под перекладиной.

После часа игры прибавившие в атаке хозяева едва не сравняли счет. Получив мяч в штрафной площади после передачи из центрального круга, капитан сборной Северной Македонии полузащитник турецкого клуба «Трабзонспор» Энис Барди в касание сделал прострел справа, но вышедший на замену полузащитник чешского клуба «Сигма» Тихомир Костадинов, опередив Касыма, пробил с ходу с подступов к вратарской площадке рядом с правой стойкой ворот.

После этого момента в составе нашей сборной Кенжебека заменил Даурен Жумат («Окжетпес»), а вместо Свиридова на поле вышел Артур Шушеначев («Актобе»). Затем две подряд желтые карточки были показаны Зайнутдинову и Каирову, а на 70-й минуте вместо автора гола вышел Муроджон Халматов («Ордабасы»).

Автор ответного гола капитан сборной Северной Македонии, полузащитник турецкого «Трабзонспора» Энис Барди и нападающий сборной Казахстана Иван Свиридов / Фото kazfootball.kz

Теперь уже больше владевшие мячом хозяева заработали на 74-й минуте штрафной удар метрах в 30-ти от ворот чуть левее центра. Со стандарта пробил Барди и отправил мяч над «стенкой» в левый верхний угол ворот - 1:1.

На 82-й минуте казахстанские футболисты провели быструю контратаку по левому флангу, и Алип, переиграв при входе в штрафную площадь вышедшего на замену защитника болгарского клуба «Левски» Николу Серафимова, сделал передачу к вратарской площадке Шушеначеву, но тому не удалось нанести удар. А после ответной атаки удар из района 11-метровой отметки вышедшего на замену нападающего швейцарского клуба «Тун» Эльмина Растодера заблокировал Касым.

На 84-й минуте сборные обменялись моментами, в которых победителями вышли вратари. Вначале прострел Чеснокова с правого края штрафной площади прервал Димитриевски, опередив при этом Жумата. А затем Сейсен в падении поймал мяч после удара из пределов штрафной площади вышедшего на замену нападающего хорватского клуба «Сплит» Александара Трайковски.

Нападающий хорватского клуба «Сплит» и сборной Северной Македонии Александар Трайковски пытается пройти Нуралы Алипа / Фото kazfootball.kz

Через минуту в составе сборной Казахстана Вороговского заменил защитник «Тобола» Наурызбек Жагоров, а Зайнутдинова - Дамир Касабулат («Кайрат»).

На последней минуте основного времени Шушеначев дважды из пределов штрафной площади наносил удары справа низом по воротам хозяев, но не попал вначале в дальний угол, а затем и в ближний. А на последней - пятой добавленной минуте выступающий на правах аренды за итальянский «Наполи» полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» Элиф Элмас с правого края штрафной площади сделал прострел, Касым выбил мяч, а добивавший его Серафимов пробил с лету с линии вратарской площадки рядом с правой штангой.

В итоге сборная Казахстана сотворила-таки сенсацию и отобрала очки в гостевом матче у лидера группы. А сборную Северной Македонии сместила с первого места группы «J» команда Бельгии, в параллельном матче выигравшая на выезде у сборной Уэльса (4:2).

Именно с новым лидером 15 ноября сборная Казахстана на своем поле сыграет свой заключительный матч группового этапа.