Ответственность не могут разделить полицейские и санитарные врачи. Жалобы костанайцев на своих соседей они, как мяч, пасуют друг другу. Проблему обсуждали сегодня, 13 октября, на аппаратном совещании в акимате Костаная.

Случаев захламления квартир официально зафиксировано немного: санитарные врачи говорят о трех известных фактах, городская полиция - о семи. Впрочем, жалуются не только на них, но и на владельцев частных домов, которые решили разводить свиней, коров и коней.

- Ежегодно поступают жалобы на соседей, которые создают в своих квартирах антисанитарные условия, - рассказал руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Костаная Арип МЕНДЕКИНОВ. - А так как в нормативно-правовых актах отсутствуют требования к содержанию квартир, мы не можем провести проверку. Такие обращения перенаправляются для рассмотрения в местный исполнительный орган и полицию. Все чаще к нам обращаются с жалобами на содержание и разведение птиц и животных на территории города в частных домовладениях. За 9 месяцев 2025 года поступило уже 6 таких обращений, которые были направлены по компетенции в отдел жилищных отношений и ветеринарную инспекцию.

Начальник отдела общественной безопасности управления полиции Костаная Ернур АЛТАЕВ добавил: жалобы-то им приходят, но что делать с «синдромом Плюшкина», он не знает.

Есть у нас такие люди с «синдромом Плюшкина», - сказал Алтаев. - Возле акимата есть одна бабушка, которая несет в дом все. С ней живет супруг, он адекватный, но ничего сделать не может. Запах там постоянный стоит. И мы понимаем, что там нарушения санитарных норм. Но как полиция может войти в чужой дом и проверить санитарные нормы? Это не наша компетенция.

- Он прав вообще, по компетенции вопрос к санитарным врачам, - отреагировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Вообще там правильно люди жалуются - там ведь и грызуны, и антисанитария. Заразу могут же занести... Давайте определяться, пусть это решают через областной акимат, через депутатов маслихата.

В комментариях для СМИ Ергур Алтаев рассказал, что полиция пыталась привлечь к проблеме людей с «синдромом Плюшкина» врачей психиатрических больниц. Там ответили, что такие люди не могут считаться социально опасными, поэтому ничем помочь не могут.

В вопросе антисанитарии в квартирах аким поручил разобраться своему заместителю Мажиту Шуленову.

- У нас много домов, на той же ул. Сьянова, где люди держат свиней и других животных, - продолжил Алтаев. - К нам также на них приходят обращения.

Марат Жундубаев поинтересовался у подчиненных - можно ли держать коров и свиней в городской черте, не нарушение ли это правил благоустройства?

- Старый Кунай юридически тоже город, но там держат животных - это я понимаю, - сказал аким. - Но когда в центре города свиней держат - от этого же соседи страдают. Там и крысы, и запахи соответствующие. Если это не компетенция санврачей, то чья? Бедная полиция не может же за все отвечать! Вы мне скажите - это законно или нет? Одно дело - содержать собаку или кошку, и то, бывает, соседи жалуются. А здесь животные, которые для убоя, для продажи. Я, кстати, уже говорил, что район Костанай-2 у нас вообще как село.

Он поручил юридическому отделу разобраться в законности соседства горожан со свиньями и коровами. И обещал, что позже вернется к этой теме.

- Мы еще не поднимали вопрос о бродячих собаках, - отметил Марат Жундубаев. - И это тоже будет большой вопрос - что с ними делать?

Фото автора